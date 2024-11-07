【歐霸盃】最怕泊大巴　曼聯讓得辣寧撐對家

今晚歐霸焦點戰，曼聯主場硬撼PAOK。「紅魔」雖然自看守領隊雲尼斯達萊接手後略有起色，但進攻主要靠打反擊，遇上擺鐵桶陣球隊就冇乜計，加上今屆歐霸仲未開齋，讓球主客和要讓到2球咁多略嫌過火，寧撐讓球客勝。（Now 643周五凌晨4時直播）

曼聯喺前任主帥坦哈格執教下，開季陷於低潮，哈帥最終喺上周落鑊，從士砵亭來投嘅新帥魯賓艾摩廉亦落實下周（11日）先正式上任，呢段時間暫由看守領隊雲尼斯達萊頂住檔。貴為「紅魔」一代射手，「雲佬」有名宿光環照住，眾將暫時都聽佢支笛，接手頭兩場獲1勝1和，叫做四平八穩。不過留意番曼聯喺英聯盃大勝李斯特城5比2一役，對手只係派副選出戰，不足為據。上場聯賽主場對車路士，打和1比1睇落戰果係唔錯，但若果有睇場波嘅球迷都知道，曼聯陣地戰進攻全無威脅，反而快速反擊有啲睇頭，而入波都只係來自12碼，攻力未見太大改善。當然作為看守領隊，亦好難怪「雲佬」，佢職責係喺艾摩廉上任前做到平穩過渡，戰術唔會有太大改動，尤其遇上刻意死守球隊，更顯得唔夠板斧。

另邊廂，PAOK雖然喺希臘聯賽排緊次席，但頭3輪歐霸只得1和2負，造訪奧脫福一定擺鐵桶陣，即係曼聯被迫踢最唔擅長嘅陣地戰，冇乜着數。

事實上「紅魔」近年歐洲賽成績麻麻，近5場歐霸僅得4和1負，包括今屆3場全部打和，對手只係川迪同費倫巴治之流，預計佢哋今仗就算贏到，都係小勝居多，讓球主客和讓到2球咁辣，掉轉頭捧對家好過。

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