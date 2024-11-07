火藥味濃！香港東方挫南華4連捷　張延隆搶鏡

甲一周四（7日）假灣仔修頓場館上演「紅藍大戰」，香港東方憑麥洛連豪取28分24籃板，後衞張延隆攻守兼備搶下12分，加上倒戈的梁兆華貢獻12分，東方以83：71力挫南華，取得4連勝。大戰氣氛激烈兼充滿火藥味，東方主帥巴拿莫域甚至罕有地吃了兩記T Foul被逐。

南華今場正選沿用曾湛元、關雋陶、葉耀邦、朱亮配搭外援安德拉，香港東方則以楊和、梁嘉顯、梁兆華、徐遠成和外援麥洛連擔正。兩隊明顯有備而來，甫開戰即互相對攻，葉耀邦「and 1」先為南華取3分，其後兩隊外援正面交鋒， 東方中鋒麥洛連轟入兩記三分球，之後「fake」起安德拉後大力入樽，單節取12分、8籃板，南華外援安德拉亦不甘示弱，先後封阻麥洛連和梁兆華上籃，另有7分進帳。首節東方憑較佳三分命中率（57％）領先24：18。

南華第2節繼續攻擊東方顏色地帶，安德拉和葉耀邦輪流得分，曾湛元被麥洛連封走上籃，但他再接再厲，兩次突破得分，之後更搶截對方傳球上籃得手，追至32：34。東方先徐遠成貢獻「and 1」其後有梁嘉顯外線博得罰球，3罰全中，另有中鋒卜聿揚送上大力入樽振士氣。南華打出氣勢，安德拉三分球，助球隊一度反超，南華半場僅落後37：40。

換邊後，朱亮連搶6分，帶領南華超前2分。香港東方射手梁嘉顯命中三分彈，其後再次外線博得罰球輕鬆得3分，麥洛連和張延隆內外開弓各自連得5分，協助球隊一度拉開10分，以63：55繼續領先。

決勝節開段，香港東方的卜聿揚錄得今場第4犯退下火線，主帥巴拿莫域更因投訴過激單節兩記「T foul」，比賽餘下8分鐘被逐離場，南華追至62：65。東方由張延隆挺身而出，命中關鍵三分球，將領先優勢擴大至10分。南華曾湛元面對長人麥洛連毫無懼色，拋投得手，朱亮亦殺入籃底得分。朱亮之後長傳「元仔」欲快攻上籃，惟遭麥洛連大力封走，撲熄氣燄。最終香港東方穩住勝局，以83：71取勝。