亞冠盃2　被球證指蓄意伸腳　葉鴻輝：我保護自己

周四（7日）東方坐鎮旺角大球場出戰「亞冠盃2」E組第4輪分組賽，最終東方在被罰兩個爭議性12碼下，以1比2憾負卡雅，門將葉鴻輝上半場因接球動作被指犯規遭判罰，「阿輝」賽後解釋動作出於保護自己，對球證的判決感到無奈。

上半場中段，東方後衞丹尼爾頂後予門將葉鴻輝，後者出迎接實，惟球證尤錫夫卻指「阿輝」在接球後，蓄意伸腳踢低對方球員，判罰12碼，引來東方職球員、現場球迷不滿，賽後「阿輝」直言對球證尤錫夫的判決相當不解：「當時係對方自己衝埋嚟，我保護自己之下先出現嗰吓動作，我又無伸隻腳出嚟踢，直情郁都無郁過，但無計啦，球證話我踢佢，我哋全部都呆曬。如果依球都係12碼，我相信一場入面有好多球都係12碼。」他又認為球證執法尺度不一：「下半場個球12碼球證好快就吹咗，反而我哋喺禁區裏面畀人攬跌，球證又冇任何表示。」

東方上半場落後對手1球後，「阿輝」認為球隊的臨場發揮未如理想：「我哋自己嘅表現都唔太好，嗰球12碼對比賽節奏的確有影響，落後之下係變得難踢嘅，臨尾我哋都想贏，壓上去變咗有空位畀對手反擊，都冇辦法，唯有接受賽果。」