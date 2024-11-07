希斯基：噴射機劃破長空開客勝

我有觀看西悉尼流浪者上仗以3:4不敵阿德萊德聯的澳職。雖然他們於下半場表現令人留下深刻印象，但我認為其球員還在適應新領隊史坦歷的足球體系。

縱使西悉於開季頭3場常規賽只取得1分，但我相信兩位星級球員桑馬達及班頓波里路能夠帶領球隊重返正軌，其中後者今季經更已攻入兩球及交出兩次助攻。

我認為比爾蘭特將會是主隊中場線的核心人物，尼高拉斯米蘭奴域及克拉利夫則可於邊線位置上作出突破，一同為前線的桑馬達及班頓波里路製造空位，須知道這兩位球員把握力強，而且左右腳都能夠建功。

另一邊廂，我的前球會紐卡素噴射機雖然於首場常規賽落筆打三更，主場以0:1不敵墨爾本城，但上仗反彈成功，作客以2:1勇挫FC麥克阿瑟，所以我對他們的發展仍然感到樂觀。

艾利阿當斯下半場梅開二度，協助噴射機從後反勝麥克阿瑟。我認為，這名22歲小將有能力為球隊扭轉局勢。

事實上，此子踢法直接及相當具威脅，所以我相信他有可能會是球隊今季的最佳收購。同時，我亦十分興奮可以看到包括拉治蘭拜連斯及賓吉遜等在內等的年輕進攻球員，今季的表現可以更上一層樓。

紐卡素噴射機開季表現相當好，相反西悉尼流浪者近9場主場聯賽未嘗一勝，當中更輸了8場，所以我預計今仗噴射機將可獲勝而回。