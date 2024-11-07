蘇志樂艾勤率晉裕贏「雙晉對決」　晉龍WTS慘吞4連敗

甲一男籃聯賽周四（7日）尾場上演「雙晉對決」，於最近一場奪得今季首勝的晉裕士氣高漲，今場憑艾勤狂轟30分14籃板、外加偷波和封阻各3次，並與蘇志樂兩人合轟8記三分彈，最終以80：72擊敗晉龍WTS，收穫2連勝。而晉龍WTS則開季至今連輸4場未能開齋。

晉龍WTS安家仲首發上陣手感火熱，連同區浩軒外圍開轟，開局初段領先12：8。晉裕蘇志樂三分開齋，加上剷籃得手連取5分，艾勤制霸禁區肆意鋤樽，戰成17平手，內線球員吳家麒手感不俗，「pick & pop」制造機會連續射入5分，晉裕首節些微領先22：19。期間雙方產生口角，黃子聰與艾勤互相糾纏火藥味濃。

次節，安家仲梅開二度再入三分，歐文輝快攻「Answer 3」，兩軍互不相讓。其後晉裕憑艾勤內外開弓拉開至10分以上差距，加上外圍投射把握度高，更屢次造犯站上罰球線，進一步擴大比數至47：33，雖然安家仲剷籃搏得「And 1」為球隊「止血」，不過李頌民籃底找到機會連入兩球，蘇志樂更在讀秒階段飆入第3球三分波，上半場完以54：36領先。艾勤半場貢獻20分，晉龍WTS外援湯馬士被重點盯防僅得4分。

轉邊後，處於劣勢的晉龍WTS進攻提速，快上快落打回士氣，迫使對手叫停比賽。晉裕外援艾勤雖然於該節早段「食T」，但回場後展現大將風範，連入5分打斷對手追分氣勢，梁民熊表現同樣搶鏡，射手蘇志樂再轟三分彈，第3節完仍領先68：49。

最後一節，晉龍WTS繼續嘗試收復失地，區浩軒三分起手命中，湯馬士亦不留餘力連轟8分，惟前者剷籃碰撞倒地後大腿抽筋被替下，不過眾將未有喪失鬥志，連續快攻得手追回至單位數以內，但所剩時間不足以令晉龍反超比數，最終晉裕以80：72勝出，取得2連勝，聯賽累積2勝3負。

晉裕今場3人得分上雙，艾勤貢獻30分勇冠全場，另外摘14籃板取得「雙雙」成績，更有偷波和封阻各3次；蘇志樂轟4記三分交出19分，李頌民亦有11分入賬。晉龍WTS方面，安家仲取得全隊最高19分，湯馬士獲14分10籃板，羅卓熙則有12分8籃板7助攻。