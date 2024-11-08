曼聯隔383日再嘗歐戰勝利　迪亞路金球搶鏡

曼聯喺歐洲賽終於贏波！周五(8日)凌晨歐霸盃賽事，曼聯主場2比0擊敗希臘球會PAOK，相隔383日後再嘗歐洲賽勝利滋味。「紅魔鬼」今場功臣係新星阿密特迪亞路，呢位22歲翼鋒獲「解凍」後梅開二度，包括一記個人表演式金球，賽後獲雲尼斯達萊激讚。

迪亞路等咗1個月後復任正選，曼聯上半場表現平淡，同PAOK悶和0比0，換邊後加強壓力終有收穫，50分鐘迪亞路接應般奴費南迪斯高波頭槌頂入，去到77分鐘更個人表演，喺前場截擊後再扭過敵衞，推到禁區頂拉弓破門，過程相當精彩，帶領曼聯自2023年10月贏哥本哈根後，首次喺歐洲賽贏波。

曼聯贏波後，歐霸盃4戰1勝3和成績升上第15位，迪亞路賽後表示：「我哋已經好耐冇喺歐洲賽贏波，今場勝仗非常關鍵，亦展示曼聯係最好球隊之一。今季我嘅運氣唔係太好，所以好開心今場入2球，第2個入波係我訓練嘅成果，我哋要積極去逼搶對手。」

看守領隊雲尼斯達萊亦大讚呢位科特迪瓦翼鋒：「第2個入波係迪亞路自己製造，佢贏出自己嘅戰鬥，射出一個好靚嘅入球，金球！迪亞路係今場嘅鎖匙人，2個入波當然最關鍵，而佢上半場都係球隊表現最好幾個之一，佢嘅訓練一直好好，永遠都會要求更多。」