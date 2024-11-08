施華德衞冕夢碎！溫網冠軍闖年終賽4強鬥鄭欽文

女網世界第2的波蘭名將施華德，爭取在WTA年終賽衞冕夢碎，皆因周四捷克的溫網冠軍姬莉絲高娃在小組煞科戰擊敗美國的歌莉嘉芙，取得躋身4強席位，並將施華德「拍」出局。

姬莉絲高娃與歌莉嘉芙爭持激烈，最終以7比5、6比4獲勝，並取得最後一個四強席位，而歌莉嘉芙日前已鎖定躋身準決賽，但5屆大滿貫冠軍施華德，卻需要歌莉嘉芙在今仗贏波，才能保送晉級，可惜最終無緣4強。

27歲的姬莉絲高娃賽後坦言:「這對我來說是一場巨大的勝利，我對自己的表現非常滿意，這是一場很精彩的賽事。溫網的勝利是我職業生涯目前為止的最高點，而來到這裡並躋身四強，我實在難以想像，我為自己感到自豪，並期待新挑戰。」

姬莉絲高娃在準決賽將面對巴黎奧運金牌的中國鄭欽文，爭逐決賽席位，「我知道會是一場非常艱難的比賽，她（鄭欽文）在這個賽季表現非常出色，非常成功，跟她相比我的起伏更大，但我會盡力爭取，很期待這場比賽。」至於另一場準決賽則由美國的歌莉嘉芙對鎖定年終「世一」的莎芭蘭嘉。