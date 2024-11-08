艾利阿當斯腳風順　噴射機搶韁速破西流

澳職獨腳戲，西悉尼流浪者主場迎戰紐卡素噴射機。西流雖有前曼聯名將桑馬達助陣，但明顯未適應澳職，表現麻麻，紐卡素噴射機對親西悉尼流浪者例搶韁，今場有力搶先機，不妨博噴射機「第一隊入球」。（無綫82台周五下午4時35分直播）

講到今季澳職最大牌球星，一定係桑馬達，呢位曾為西班牙連奪世盃及歐國盃嘅功臣，喺英超效力車路士同曼聯都捧盃捧到手軟，嚟到足球生涯尾段，先後去過土超同日職搵食都贏得聯賽冠軍，今季就嚟到澳職加盟西悉尼流浪者。

不過澳職大部分球員技術都較為粗糙，比賽風格偏向粗枝大葉，對於技術型中場桑馬達嚟講，確係需要時間適應，睇番佢近兩場雖獲正選，但都踢唔足全場，上場輸畀阿德萊德聯3比4之役，更加半場就被換走，表現未如理想，難怪西流頭3輪只得1和2負仲未開齋喇。

另邊廂，紐卡素噴射機開咧後踢咗兩場聯賽，首輪對墨爾本城僅輸1粒，上場早早落後劣勢下，憑前鋒新星艾利阿當斯梅開二度，以2比1反勝FC麥克阿瑟，及時止跌兼打番起士氣。翻查紀錄，兩軍近3次正面交鋒，全部打和，而且紐卡素噴射機呢3次都喺上半場先開紀錄，非常搶韁，今場可望趁西悉尼流浪者入局慢領先，「第一隊入球」一於捧噴射機。

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