馬會屯門騎術學校開放日　教練袁國龍分享點滴

慶祝馬會成立140週年，以及屯門騎校建校30週年，馬會屯門公眾騎術學校本周日（11月10日）將會舉行開放日，市民可以免費入場，親身感受馬術的樂趣。

開放日的精彩活動包括：馬術項目示範、與迷你小馬合照、攤位遊戲和工作坊等，是一家大細享受周末親子活動的選擇之一。至於試騎小馬、馬匹模擬器體驗及參觀馬房的門票早前公開發售時已經售罄。

屯門騎校發展至今全靠不少人的努力，其中馬會高級馬術教練袁國龍見證著它的發展和變遷。從小喜歡動物的袁國龍1986年加入馬會擔任馬伕，從此與馬結下不解之緣。他形容馬匹雖然高大威猛，但性情隨和、不容易發脾氣，如同紳士般，令他特別喜愛。

袁國龍後來獲馬會安排到英國接受訓練，並考獲馬術教練資格。回港後正值馬會籌備興建屯門公眾騎術學校，隨即運用自己所學協助提升設施標準，例如馬房、馬匹沖洗區域、活動場地等。「香港雖然地方細小，馬房設施能夠媲美外地，甚至更優勝。例如香港天氣炎熱，馬房會安裝風扇等降溫設備，讓馬匹有更舒適的居住環境。」

除了教授馬術，袁國龍亦曾經代表香港參加盛裝舞步及場地障礙賽。他說要揮發得好，最重要做到人馬合一，與馬匹互相配合；例如：面對膽小的馬匹，騎手要充滿愛心和誠意駕馭牠們，尤其盛裝舞步更加需要耐性去溝通。

馬會轄下三間公眾騎術學校，以屯門公眾騎術學校規模最大。袁國龍說初時招收的學員大多有騎馬經驗，通常在內地或海外騎馬消遣，繼而來到學校接受正式馬術訓練；而近年隨著馬會積極推廣，馬術成為普及運動項目，越來越多沒有騎馬經驗的人來學習，希望透過學習馬術強身健體。

袁國龍的學生眾多，包括曾經於「國際馬聯亞洲馬術錦標賽」奪得場地障礙團體賽金牌的馬會馬術隊成員賴楨敏、以及後來成為馬會騎師的何澤堯。他回憶道，兩人年幼接受訓練時已經非常堅毅，鍥而不捨。袁國龍相信學習與動物溝通，能夠使人獲益良多。他又提到馬會青少年馬術隊(海外)成員林凱俊學習騎馬後，學業成績突飛猛進，家人甚至形容他「騎馬令他開竅」。

幾十年來堅持任教馬術，袁國龍說從來不視它為「工作」，因為每天回到騎術學校猶如回家一樣，正正是與學員亦師亦友的難忘經歷，給予他家的感覺。

屯門公眾騎術學校開放日

日期：2024年11月10日（星期日）

時間：11:30 - 18:00

地點：屯門公眾騎術學校（新界屯門龍門路地段四十五號）