港超聯　理文激鬥九龍城

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）上演兩場第8周賽事，頭場由「綠戰士」大埔坐鎮大埔運動場，迎戰近況回勇的標準流浪（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）；至於尾場則爆發前列大戰，剛在「亞冠盃2」提早出局的理文，假主場將軍澳運動場惡鬥「4哥」九龍城。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

理文周中於「亞冠盃2」遭曼谷聯雙殺，在分組賽錄得4連敗兼篤定出局，回歸港超戰線迎戰九龍城，暫代主教練朱兆基有信心球員狀態，未受太大影響：「今場點都會做輪換，但我覺得賽程咁密，反而令球員谷起狀態，唔可以用體能做藉口，而且呢次係主場出擊，希望可以踢番好啲。」陣容方面，保利臣累積5張黃牌要停賽，正養傷的保連奴上陣成疑。

立花稜也則強調，球隊在聯賽已無失分空間，因此今仗必定全力搶攻：「我哋已經喺聯賽輸咗兩場，如果要衞冕就唔可以再失分，所以呢場對九龍城幾攰都要頂硬上！」談到今場對手，立花稜也稱對方有多名前理文球員，實力不容忽視：「『余沛』（余沛康）、『阿濤』（曾錦濤）同迪高等人轉會之後踢得好好，會令我哋好頭痛。」

九龍城方面，目前因得失球差不及同分的理文，暫列第4位，對於是役硬撼「黃黑軍團」，主教練陳銘剛坦言未感太大壓力，呼籲球員全力以赴：「對住理文呢啲強隊，可以令球員知道自己有咩不足，但我哋唔會未打先投降，繼續以攞分為目標。」此外，九龍城陣中有9名球員曾效力理文，作為「黃黑軍團」舊將之一的「剛sir」強調，全隊只會專注做好自己。值得一提，何瀧浩有傷在身或未能披甲。

至於今季由理文轉投九龍城的中場迪高，冀藉過往經驗幫助球隊搶分：「艾華頓同安尼亞嘅入波能力幾強就唔使多講，連同幾個新外援，今季仲強咗，不過我哋好了解佢哋嘅踢法，我同隊友都會搏到盡，希望多啲球迷入場支持我哋。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：19.金旻奎 5.杜度 2.周子謙 4.立花稜也

中場：26.黃俊皓 14.夏馬特 6.胡晉銘

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：21.曾錦濤 3.韋利安 20.嚴啟倬 2.余沛康

中場：8.邵昀俊 5.迪高 37.徐竟柔

前鋒：10.林學曦 27.卡朗 18.李根好