「柔道界芭比」比洛迪訪港　寄語港將「Dream Big」

有「柔道界芭比」美譽的烏克蘭世界冠軍比洛迪（Daria Bilodid）周五（8日）晚上到馬鞍山體育館，向一眾港隊運動員作指導，這位柔道名將更鼓勵香港運動員「Dream Big」，向目標衝刺。

現年24歲的比洛迪於2018年9月，以17歲345天之齡，贏得柔道世錦賽女子48公斤級冠軍，成為史上最年輕的柔道世界冠軍，並於翌年成功衞冕，到2020東京奧運收穫1面銅牌，成為烏克蘭首面女子柔道奧運獎牌得主，是次為周六（9日）起一連兩日，在香港舉行的亞洲柔道公開賽擔任嘉賓，向一眾港將示範技術，傳授秘技。其中更主要以港隊明日新星何樂怡為示範拍檔，再於活動尾聲回答李玨穎等運動員提問，分享經驗。

第1次到港的比洛迪，表示過去曾不同地方與運動員交流，對有幸參與這些活動非常高興：「我試過到杜拜和羅馬尼亞等地方，與人分享經驗，因為我已接觸這個項目18年，而且亞洲及歐洲柔道的打法有所不同，所以我很喜歡參與這類型活動，令大家擴闊眼界。」

此外，比洛迪鼓勵香港運動員敢於夢想，向目標邁進：「大家除了要不斷努力，亦要『Dream Big』，正如我永遠都以金牌為目標，驅使自己不斷努力，嘗試令夢想成真。」談到未來目標，已轉戰57公斤級的比洛迪，盼在這個組別贏得世界冠軍和踏上奧運頒獎台。

何樂怡則表示已崇拜比洛迪多年，對能夠與她近距離接觸感到非常高興，更指被比洛迪當作示範對象，令她學得更多：「我被比洛迪撻的時候，感受到她的力量很強大，重心穩固，令我眼界大開，有更大信心在周六（9日）的賽事衝擊金牌。」「樂怡」亦大讚比洛迪表現親切，當自己有不明白的地方，都願意再三作出示範。