艾殊利高爾：堅固防守奠定紅軍成功基礎

利物浦將會以英超榜首身份，迎接周六主場對阿士東維拉的英超。紅軍過去12仗保持不敗兼贏了當中11場，對新帥施洛來說到絕對是一個非凡的開始。

毫無疑問，施洛繼承了一支經驗豐富及才華橫溢的球隊。當像高普這樣傳奇球會人物離隊後，往往很容易出現問題，但到目前為止，施洛卻完全沒有遇到任何障礙。

今季到目前為止，施洛帶領紅軍取得成功的一個重要基礎，就是堅固的防守。縱使他們最近有當今最佳門將艾利臣比加因傷缺陣，但在聯賽只失6球，每場平均只失0.6球。在觀看了他們近來的比賽後，我發現兩閘阿歷山大阿諾特和安德魯羅拔臣，並沒有像之前高普執教下那樣自由地壓上，這可能是其防線更加穩固的一大主因。這點從數據上便能突顯出來，他們兩二在今季聯賽合共只有1次助攻，與之前的球季比可謂大相逕庭。

對施洛來說，幸運的是其鋒線上擁有穆罕默德沙拿可為球隊提供助攻和入球。我很高興曾在車路士和羅馬與他做過隊友，他正正是在效力羅馬時開始展現門前冷酷無情的一面，從而成功蛻變，並於穿上利物浦球衣後發揮殺手本色。上周他在對白禮頓的聯賽以一記變精彩的入球，助球隊贏得比賽，令他在英超史上入球榜排名第8位，超越另一位紅軍傳奇球星科拿。今仗對手維拉將充分了解沙拿帶來的威脅，皆因他在過去11次對維拉的比賽中，一共交出10個入球及助攻。

另一邊廂，在艾馬利的帶領下，維拉又迎來一個傑出的開季。儘管經歷了不少硬仗，但他們在重返歐聯賽場的表現相當強勁，而且在聯賽也暫列第6位，與第4位的車路士及第5位的阿仙奴同分。

我確信艾馬利最想改善球隊的地方，就是減低失球數字，皆因在頭10場聯賽已失15球，是聯賽榜前11名中失波最多的一隊，也是利物浦的雙倍有多。幸好，和紅軍一樣，他們擁有豐富的進攻天賦，可以在比賽中改變戰局，其中不得不提奧尼屈堅斯，他在過去8次對紅軍的比賽中貢獻7個入球及助攻。

利物浦過去8次對維拉皆保持不敗，加上這是一場英國時間晚上8時開波的比賽，我認為我們可以在晏菲路球場感受到像歐聯般的的熾熱氛圍，考慮到利物浦近期火熱的狀態，很難有球隊能在此刻擊敗他們，所以我預期主隊獲勝。