港隊柔道精英主場出擊　亞洲公開賽爭上頒獎台

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亞洲柔道公開賽香港站今日（9日）起一連兩天在馬鞍山體育館上演，港隊以老帶新派出32名運動員主場出擊，首天將決出7項屬於輕量級別的金牌，全部7項均有港將爭逐，當中包括手術後首次在國際賽上復出的徐淑琪於女子57公斤或以下級別亮相，以及女子48公斤或以下青少年世界排名第3的何樂怡等上陣，力圖借主場之利爭上頒獎台。(on.cc東網今午4時起直播，中國香港柔道總會、東網體育及睇體Facebook、Judo Union Asia YouTube 同步直播)

比賽吸引了共13支隊伍約130名運動員爭逐，當中包括澳洲、日本、中華台北、印度、哈薩克、科威特、澳門、馬來西亞、南韓、新加波、塔吉克及美國等精英，以爭取更佳世界排名及積分，雖然巴黎奧運代表王嘉莉因傷缺席，但港隊今次派出18男14女的運動員參加8個級別，精英盡出，其中爭取衞冕女子57公斤或以下級的女將楊諾琳，與傷愈復出的大師姐徐淑琪，將是此項的焦點之一，而去年在此賽獲得銅牌的81公斤或以下級別李玨穎，以及幾位年輕新星何樂怡、劉允兒、麥康年及王嘉祺等都試圖挑戰強敵爭取佳績。

領隊古偉業表示港隊近日已直接在比賽場館練習，搶先熟習場地，並期望藉主場之利可以取得獎牌，其中包括男子60公斤、66公斤、73公斤或以下級，以及女子48公斤、52公斤和57公斤或以下級項目的機會較大，他直言巴黎奧運代表王嘉莉因傷缺陣，對港隊爭取女子48公斤或以下級別的獎牌無疑有一定影響，但幾位新力軍包括曾高居青少年世界第一的何樂怡及劉允兒等都有力一拼。

今日首天將會舉行男女子共7個項目，包括男子60公斤或以下、66公斤或以下、73公斤或以下，以及女子48公斤或以下、52公斤或以下、57公斤或以下、63公斤或以下級別，被邀來港的烏克蘭世界冠軍比洛迪(Daria Bilodid)都會現場為港隊打氣，擔演最強後盾。一連兩天比賽免費入場，歡迎市民親臨支持港隊。

港隊參賽名單及級別：

男子60公斤以下級別：林毓譽、廖永雋、李敬謙、林毓藝、劉家俊

男子66公斤以下級別：王嘉祺、蔡學正、楊永逸、曾悉律

男子73公斤以下級別：麥康年、曾悉名、布健生、胡竣渝、吳栢軒、麥譽衡

男子81公斤以下級別：李玨穎、趙梓熙、吳艾廸

女子48公斤以下級別：何樂怡、劉允兒、鄧雪瑤、陳順鈴、黃心言、簡柏露

女子52公斤以下級別：徐淑琪、劉蕙芯、李洛嬈、羅希彤

女子57公斤以下級別：楊諾琳、劉允樂、陳梓萁

女子63公斤以下級別：麥靜文

亞洲柔道公開賽資料

地點:馬鞍山體育館

11月9日： 7項,初賽至準決賽(上午9時30分起),決賽(下午4時起)

男子：-60kg、-66kg、-73kg

女子：-48kg、-52kg、-57kg、-63kg

11月10日: 7項,初賽至準決賽(上午11時起),決賽(下午3時起)

男子:-81kg、-90kg、-100kg、+100kg

女子：-70kg、-78kg、+女子78kg