格連活特擬控告曼聯　追討巨額賠償

格連活特同曼聯的恩怨仍未了結。(Getty Images)

英格蘭球星格連活特今夏離開曼聯後，同紅魔鬼嘅恩怨仲未了結，根據英國《太陽報》爆料，法國球星班捷文文迪早前將曼城告上法庭，成功追討欠薪後，格連活特或會有樣學樣，借用呢單案件，向紅魔鬼採取法律行動，追討因「家暴事件」遭曼聯未審先判造成嘅經濟損失，包括贊助費及精神創傷賠償，涉及巨額金錢。

班捷文文迪3年前捲入強姦案，被曼城罰內部停賽及停薪直到約滿，其後呢位後衞成功打甩官司，並控告曼城拖欠22個月人工，日前獲判勝訴，估計「藍月亮」需要向佢支付850萬鎊。

格連活特有類似遭遇，佢喺2022年1月因為涉嫌毆打及強姦女友，遭警方調查，曼聯立即無限期雪藏佢，即使呢位23歲翼鋒上年2月脫罪，紅魔鬼會方仍然拒絕「解凍」，上季將佢外借去西甲球隊基達菲，今夏再出售畀法甲球隊馬賽。

消息人士指曼聯先係未審先判，罰格連活特內部停賽，繼而將佢「流放」，一直拒絕為佢「平反」，雖然曼聯有畀足人工，但對於呢位新星爭取新贊助合約造成負面影響，仲未計呢段時間嘅精神創傷，所以有理由向曼聯追討賠償。據悉曼聯已經做好準備，迎接格連活特嘅法律行動，雙方隨時法庭見。