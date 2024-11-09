港超聯　大埔主場唔放過標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）頭場，大埔坐鎮大埔運動場，主場迎戰標準流浪。「綠戰士」今場由杜國榆，頂替停賽的加比爾鎮守後防，柏連尼、陳肇鈞在中場派牌，馬卡雷拿、伊高沙托尼和盧卡斯組成前線三叉戟。流浪則續由盧兆崎把關，兩夠東灜兵林堂真、菅沼駿哉扼守中路，入球重任落在倒戈的雷仙奴和劉智樂身上。

大埔正選：

94 謝家榮 [GK] [C]

6 羅振庭

7 馬卡雷拿

8 柏連尼

11 盧卡斯

14 馬高斯山度士

15 杜國榆

16 陳肇鈞

18 伊高沙托尼

26 李家豪

44 韋法頓

標準流浪正選：

1盧兆崎 [GK]

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂 [C]

11 巴拉克

13 菅沼駿哉

19 姚浩明

23 林堂真

36 岡本玲仁

37 張廣然

77 雷仙奴

大埔後備：

1 戴廷匡 [GK]

2 楊學敏

3 宋紘毅

13 彭靖揚

17 郭縉諾

19 林樂賢

22 宏愷志

23 李樂謙

77 比迪高

80 鍾偉強

87 尼高拉斯

99 鄭子森

標準流浪後備：

99陳冠燊 [GK]

9 黃韜霖

12 李呈

14 馬榕生

17 龍梓軒

20 尼葛

21 張青雲

25 梁凱俊

32 李泳豪

33 法蘭度

58 黃曉揚

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）上演兩場第8周賽事，頭場由「綠戰士」大埔坐鎮大埔運動場，迎戰近況回勇的標準流浪（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）；至於尾場則爆發前列大戰，剛在「亞冠盃2」提早出局的理文，假主場將軍澳運動場惡鬥「4哥」九龍城。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

大埔上場聯賽賽和東方，成功將聯賽跨季不敗走勢增至20場，惟後防定海神針加比爾，因尾段兩黃一紅被逐，今場需要坐波監，主教練李志堅感到無奈：「對防守一定有影響，但足球比賽一定有球員會傷，或者攞牌，再睇吓點安排。」流浪上場對南區，差點全取3分，「堅Sir」大讚對手表現大有進步：「流浪上場踢得幾好，進攻好有耐性，反擊速度都好快，但我哋一定會全力爭勝。」值得一提，林樂賢已經傷愈，今場可以候命，而年青門將林志基則已因個人理由離隊。

加比爾停賽下，防中杜國榆（Remi）今場或要客串中堅，他坦言問題不大：「練波或者友誼賽，都有試過踢依個位，加上季初都多出場機會，自己狀態唔錯。」Remi強調今場面對舊東家流浪，會以3分為目標：「目前同東方咬得好緊，呢啲比賽一定要贏，我哋先有機會爭標。」

標準流浪上場臨完場前被冠忠南區逼和，痛失兩分，教練團成員之一的林嘉緯承認防守意識上，明顯需要一步加強。今場面對聯賽「2哥」大埔，「嘉緯」表示對手實力非同小可，會繼續專注先求穩守再伺機反擊：「大埔嘅外援前鋒表現出色，成日喺禁區製造到麻煩畀對手，尤其盧卡斯呢啲力量同身型上，好有優勢。希望可以搵到機會反擊，嘗試盡早爭取入波。」

球隊上場雖然未竟全功，是役倒戈舊會的前鋒雷仙奴認為，球隊已展現出爭勝心及鬥志，今場會繼續盡力為球隊爭分：「上場我哋有唔少入波機會，可惜尾段出現少少失誤，畀對手喺補時階段逼和。今場我哋絕對唔會大意，一定保持高度警惕，希望炮製到驚喜畀球迷睇！」