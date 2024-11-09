踢法有前冇後　白禮頓主場攻城做大事

英超前列搶分戰，白禮頓主場迎戰曼城，「藍月亮」上周中歐聯不敵士砵亭，各項賽事3連敗，可見球隊近期嘅傷兵問題有幾嚴重。至於白禮頓亦非善男信女，一向無懼與傳統勁旅駁火，近5場主場總入球全開4球或以上，包括以3比2擊敗熱刺，仲有英聯盃2比3不敵利物浦，隨時與曼城合演入球騷，3.5球入球大有計。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

曼城上輪聯賽意外不敵般尼茅夫，被利物浦搶走榜首，連埋之前英聯盃輸畀熱刺及歐聯負於士砵亭，係該隊2018年以來首次3連敗，輸畀士砵亭嗰場對手係曼聯候任主帥魯賓艾摩廉，對將來面對曼聯帶來一定陰影，王牌射手艾寧夏蘭特射失12碼再陷入球荒，都要諗辦法改善。

不過哥迪奧拿對前景仍然樂觀，佢仲話熱愛挑戰，可能曼城呢幾年太順利，球隊現時咁情況反而令佢更有動力，雖然仍然有多名主力受傷，但中場靈魂奇雲迪布尼上場尾段傷愈復出，今場可以正選披甲，相信佢哋進攻表現會有改善。

至於白禮頓踢法同樣主攻，雖然佢哋近兩場被利物浦「雙殺」，但演出不落下風，特別係主場接連開入球騷成大盤客恩物，今場火併曼城都唔例外，3.5球入球大好快夠數。

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