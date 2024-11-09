港超聯　繼續不敗！大埔3球贏標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）頭場，大埔坐鎮大埔運動場，主場迎戰標準流浪。「綠戰士」憑羅振庭、盧卡斯各建一功，加上對方張廣然的烏龍球，最終以3球輕取對手，繼續維持聯賽不敗之身。

「綠戰士」今場由杜國榆，頂替停賽的加比爾鎮守後防，柏連尼、陳肇鈞在中場派牌，馬卡雷拿、伊高沙托尼和盧卡斯組成前線三叉戟。流浪則續由盧兆崎把關，兩夠東灜兵林堂真、菅沼駿哉扼守中路，入球重任落在倒戈的雷仙奴和劉智樂身上。

開賽初段戰況膠着，直至17分鐘首腳埋門來自大埔，伊高沙托尼傳中，但盧卡斯頂中門楣。5分鐘後大埔再有機會，馬卡雷拿、盧卡斯來一記撞牆，前者殺入禁區僅抽中網側。流浪之後站穩陣腳，30分鐘菅沼駿哉斬入禁區，林遼太頭槌被謝家榮撲出。37分鐘大埔終憑一次反擊打破僵局，羅振庭接應盧卡斯直線，射破盧兆崎十指關，領先1球返入更衣室。

易邊後大埔換入尼高拉斯，50分鐘再下一城，尼高拉斯傳入中路，盧卡斯推過對方守衞後輕鬆射入。大埔之後差點擴大比數，陳肇鈞禁區內被張廣然踢跌，球證鄧慶富直指十二碼，惟親自翻查VAR後推翻判決。不過60分鐘流浪亦再度失守，李家豪落底傳中，張廣然情急之下擺老烏。領先3球的大埔，未有放軟手腳，盧卡斯連番頭頂腳踢，同樣被門將盧兆崎化解，加上林樂賢補時階段慘食詐胡，大埔最終維持贏3球。