港超聯　理文激鬥九龍城

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）尾場由理文坐鎮將軍澳運動場惡鬥九龍城。「黃黑軍團」今場由陳嘉豪把關，派出杜度扼守後防，黃威、夏馬特及胡晉銘組成中場鐵三角，支援艾華頓、安尼亞及羅沙於前線攻堅，保連奴和顏樂楓先列後備；至於九龍城由袁皓俊把關，韋利安夥拍嚴啟倬鎮守中路，迪高坐鎮中場，李根好及尼天奴肩負起入球重任，而何瀧浩和卡朗則在後備席待命。

理文正選：

28 陳嘉豪 [GK]

2 周子謙

4 立花稜也

5 杜度

6 胡晉銘

8 艾華頓

9 安尼亞

10 黃威 [C]

13 李毅凱

14 夏馬特

91 羅沙

九龍城正選：

88 袁皓俊[GK]

2 余沛康

3 韋利安

5 迪高

8 邵昀俊

10 林學曦

18 李根好

20 嚴啟倬

21 曾錦濤 [C]

24 曾家進

30 尼天奴

理文後備：

1 梁興傑 [GK]

25 潘尚希 [GK]

11 鄭兆均

12 羅焯熙

16 顏樂楓

17 張憙延

18 鄧筵霑

19 金旻奎

20 保連奴

26 黃俊皓

27 馬天尼斯

31 翁煦濤

九龍城後備：

19 陸平中[GK]

63 李瀚灝 [GK]

9 陳文輝

11 袁世傑

23 何瀧浩

25 許嘉樂

26 馬阡皓

27 卡朗

33 域陀

37 徐竟柔

55 成珉圭

77 歐陽浩銘

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）尾場爆發前列大戰，剛在「亞冠盃2」提早出局的理文，假主場將軍澳運動場惡鬥「4哥」九龍城。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

理文周中於「亞冠盃2」遭曼谷聯雙殺，在分組賽錄得4連敗兼篤定出局，回歸港超戰線迎戰九龍城，暫代主教練朱兆基有信心球員狀態，未受太大影響：「今場點都會做輪換，但我覺得賽程咁密，反而令球員谷起狀態，唔可以用體能做藉口，而且呢次係主場出擊，希望可以踢番好啲。」陣容方面，保利臣累積5張黃牌要停賽，正養傷的保連奴上陣成疑。

立花稜也則強調，球隊在聯賽已無失分空間，因此今仗必定全力搶攻：「我哋已經喺聯賽輸咗兩場，如果要衞冕就唔可以再失分，所以呢場對九龍城幾攰都要頂硬上！」談到今場對手，立花稜也稱對方有多名前理文球員，實力不容忽視：「『余沛』（余沛康）、『阿濤』（曾錦濤）同迪高等人轉會之後踢得好好，會令我哋好頭痛。」

九龍城方面，目前因得失球差不及同分的理文，暫列第4位，對於是役硬撼「黃黑軍團」，主教練陳銘剛坦言未感太大壓力，呼籲球員全力以赴：「對住理文呢啲強隊，可以令球員知道自己有咩不足，但我哋唔會未打先投降，繼續以攞分為目標。」此外，九龍城陣中有9名球員曾效力理文，作為「黃黑軍團」舊將之一的「剛sir」強調，全隊只會專注做好自己。值得一提，何瀧浩有傷在身或未能披甲。

至於今季由理文轉投九龍城的中場迪高，冀藉過往經驗幫助球隊搶分：「艾華頓同安尼亞嘅入波能力幾強就唔使多講，連同幾個新外援，今季仲強咗，不過我哋好了解佢哋嘅踢法，我同隊友都會搏到盡，希望多啲球迷入場支持我哋。」