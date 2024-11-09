港超聯　破逾5年入球荒　羅振庭：想入多次香港隊！

大埔周六（9日）於大埔運動場主場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，最終以3球淨勝標準流浪。當中逾5年再次入球的羅振庭，賽後笑言雖帶有幸運成份，但仍感到十分興奮，同時他又提到今季會以再次入選香港隊為目標。

今場為大埔先拔頭籌的羅振庭，在37分鐘接應盧卡斯直線後，殺入禁區起腳，最終省中對方球員入網。值得一提，「阿庭」對上一次入波，已經要數到2019年5月19日對冠忠南區的聯賽，當時仍在效力佳聯元朗，難怪賽後受訪時他亦難掩興奮之情：「踢到第3季，終於第一次為大埔入波。今場『堅Sir』（李志堅）擺我踢前少少，依球我有信心壓上前，結果入波真係出現咗。當然係有幸運成份，但最後足總話計我就得！」

大埔季初成績不俗，暫時在聯賽仍未嘗一敗，惟「阿庭」認為談爭冠仍言之尚早：「我哋可能陣容變動唔大，所以開季適應冇咁困難。（爭冠）機會實有嘅，但學『堅Sir』咁講，比賽係逐場計，只要踢好每一場，自然有好成績。」提到今季目標，曾在2018年以補選身份隨大港腳作客友賽印尼的「阿庭」，認真思考了一下便回答道：「想再入多次香港隊，因為之前都有試過，希望有機會。」