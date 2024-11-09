利物浦勇銳　發「維」搶半W

英超重頭戲，榜首利物浦主場迎戰阿士東維拉，「紅軍」利物浦今季表現勢如破竹，聯賽10戰8勝，上場歐聯更以4比0大炒德甲冠軍利華古遜，攻力非常強勁。反觀維拉陷入低潮，各項賽事3連敗，恐怕無力抵擋對手強攻。翻查雙方近4次對賽，利物浦有3次上半場領先，可直取半場主勝。（Now 621及611周日凌晨4時直播）

利物浦由施洛執教後，愈戰愈勇，10場英超取得8勝1和1負，呢位荷蘭名帥成為球隊史上執教首10場聯賽最佳成績領隊，可見佢已制定一套行之有效嘅戰術，一般對手難以喺「紅軍」身上搶到分。利物浦最煞食地方一定係鋒線周身刀、張張利，除咗穆罕默德沙拿繼續有高水平發揮之外，路易斯迪亞斯亦着晒火，上場歐聯射入3球。

最難得係沉靜多時嘅加普回勇，連續3場上陣有波入，合共轟入4球。利物浦火力全開，好大機會上半場入波領先。

另邊廂，阿士東維拉演出明顯比上季退步，近5場聯賽僅1勝，其中以1比4大敗於熱刺腳下，可以話係「遇強即屈」。防線球員近期表現慌失失，中堅泰朗明斯上場歐聯，竟然心不在焉喺禁區內用手執起個波，導致被判罰12碼，最終輸畀布魯日，隨時影響今場信心。

加上利物浦一向食住維拉，雙方近8次對賽，「紅軍」取得6勝2和，包括上季主場贏3比0，上半場已領先2球，半場主勝值博。

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