港超聯　理文3比1反勝九龍城

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）尾場由理文坐鎮將軍澳運動場惡鬥九龍城。「黃黑軍團」憑杜度、艾華頓及羅沙各建一功，最終以3比1擊敗有許嘉樂入球的九龍城，全取3分。

「黃黑軍團」今場由陳嘉豪把關，派出杜度扼守後防，黃威、夏馬特及胡晉銘組成中場鐵三角，支援艾華頓、安尼亞及羅沙於前線攻堅，保連奴和顏樂楓先列後備；至於九龍城由袁皓俊把關，韋利安夥拍嚴啟倬鎮守中路，迪高坐鎮中場，李根好及尼天奴肩負起入球重任，而何瀧浩和卡朗則在後備席待命。

開賽後理文主動搶攻，2分鐘，艾華頓接應立花稜也妙傳，左路起腳，被袁皓俊擋出。3分鐘，李根好左路壓入禁區頂，遠柱射門但高出。7分鐘，安尼亞接應艾華頓大腳傳送，左腳抽射，可惜僅僅中楣。17分鐘，黃威接應立花稜也長傳，禁區外中路遠射，未能命中目標。21分鐘，九龍城試圖策動反擊，李根好接應余沛康橫傳起射，皮球柱邊出界。28分鐘，艾華頓爆落底線傳予夏馬特，後者起射但角度太正，皮球被袁皓俊接實。受制於九龍城的嚴密防守下，理文攻勢多次被中斷，上半場雙方互交白卷，返回更衣室。

下半場，客隊成功打破僵局，52分鐘，許嘉樂在余沛康助攻下，快腳上前起射得手，率先打開紀錄。但4分鐘後，理文把握機會反擊，由艾華頓開出角球，禁區一片混亂下，杜度截得皮球後輕鬆篤入，火速為主隊追成平手。主隊攻勢一浪接一浪，72分鐘，艾華頓接應羅沙回傳，快腳射入。83分鐘，羅沙在後備入替的保連奴助攻下，近柱死角射入，將比數改寫至3比1。最後理文憑杜度、艾華頓及羅沙各建一功，連追3球下反勝九龍城。