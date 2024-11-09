港超聯　尾段遭理文反cup　袁皓俊：為隊友驕傲

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）尾場上演前列大戰，九龍城最終以1比3被理文反勝，門將袁皓俊對於以舊將身份重返將軍澳運動場，表示心情興奮，認為球隊已盡力發揮出部署，為隊友表現感到驕傲，期待日後繼續迎接更多挑戰。

門將袁皓俊上半場表現穩定，半場成功為九龍城力保不失，可惜尾段在領先下遭理文連追三球，對於未能保住勝局，「肥袁」認同防守上有改善空間，亦為隊友表現盡力而感到驕傲：「臨尾畀對手擴大咗個比數，我覺得有啲唔好彩，細節位仲需要去調節，例如由攻轉守嘅應對速度方面，點去主導返場比賽，相信呢個係新球隊要學習嘅其中一個環節，始終新球隊經驗上同理文有差距。今場面對強隊，大家落力有踢出賽前教練嘅部署，作為挑戰者角色，我呢場波係為佢哋而驕傲。」

曾經於2018-24年球季效力理文，袁皓俊對於以客隊身份重返將軍澳運動場，表示興奮及相當享受：「其實我喺呢場波之前好興奮，始終我之前踢咗理文咁耐，依家角色倒轉咗，喺將軍澳作客同佢哋交手，所以會更加期待，自己都盡量享受踢波個感覺，希望逐場逐場踢好，同球隊一齊成長。」