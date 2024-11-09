希斯基：墨城有力復仇贏光輝

珀斯光輝開季表現差強人意，3場澳職常規賽只取得1分。相反墨爾本城開季表現強勁，3戰錄得兩勝佳績。

珀斯光輝上季常規賽榜敬陪末席，新一季延續頹勢，頭兩場常規賽皆落敗，不過我認為上仗作客以0:0守和中岸水手後，有望提升信心。事實上，他們定要好好延續零封的表現，之後再全力爭取3分。

阿當泰加特是其中一位曾跟我一同並肩作戰的出色射手，如果其隊友青山景昌及大衞威廉斯能夠為他作出供應的話，毫無疑問他將可為光輝取得入球，事關他絕對是一位有能力協助球隊，升上聯賽榜更高位置的球員。

另一邊廂，墨爾本城上季常規賽只能夠以令人失望的第6名完成球季，今季將劍指前列位置。雖然他們在前一場的打吡戰中以1:3不敵來訪的墨爾本勝利，但上仗在幾經辛苦的情況下小勝西部聯1:0而回，總算成功重返勝軌。

墨城的防守表現不錯，3場常規賽中有兩仗保持不失球，但我感到其攻擊球員在今仗將會成為勝負關鍵。

翼鋒馬高迪利奧能夠在細小的空間以及短暫的時間內建奇功。我相信，他有可能令珀斯光輝的守將疲於奔命。

珀斯光輝曾於8月的澳洲足總盃贏過墨爾本城，但我相信今仗客軍墨城有足夠能力克服這個挑戰。我預計墨爾本城最終將可贏波而回。