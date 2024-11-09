艾殊利高爾：期待倫敦打吡　多入球和局

我以前效力的兩支倫敦球隊將於本周日碰面，並合演火花四濺的倫敦打吡。

令人驚訝的是，鑒於雙方最近在英超的走勢不同，車路士賽前的排名竟在阿仙奴之上，不過差距只是在於得失球，這也顯示了兩軍在今季勢均力敵。

車路士上場聯賽作客曼聯罕有地顯得有點乏力，最終只能打和而回。今季聯賽他們只曾兩次輸波，分別是不敵曼城及利物浦，考慮到這兩隊的級數，這並不是甚麼恥辱。

領隊馬利斯卡大概已找到其最佳11人，後防5人是羅拔山齊斯、列斯占士、利維高維爾、韋斯利科芬拿及古古列拿，4名進攻球員的其中兩人分別是高爾彭馬和尼高拉斯積遜。在最近幾周，我們看到查頓辛祖和馬度基在邊線輪流擔正，考慮到近來的傷病情況和表現，我認為在接下來的幾周，我們可能會看到更多前場球員的轉換。

至於中場中位置，將由摩西斯卡些度和羅美奧拉維亞擔任正選。摩西斯卡些度是除了高爾彭馬外發揮最出色的球員，上場聯賽他建功為球隊扳平。我認為，跟起用安素費南迪斯相比，領隊更喜歡這兩位球員帶來的平衡，這讓人想起馬基列尼與艾辛，或艾辛與約翰米基爾昔日聯袂上陣的日子，利用兩位充滿力量及活力的防中為4人防線做好保護，並讓前場球員自由發揮進攻時的威力。考慮到今仗面對兵工廠的中場實力，以及馬田奧迪加特或傷愈復出踢正選，我認為摩西斯卡些度和羅美奧拉維亞將會再次攜手正選上陣。

另一邊廂，阿仙奴近季以來一直表現出色，正如我們在曼城身上所看到的那樣，強隊也偶爾會遇上一些小低潮。兵工廠目前面對在聯賽3場不勝，我認為這不算甚麼大危機，只不過是外界對他們抱很大期望。與此同時，他們的體育總監伊度稍早前離隊，我認為他和阿迪達是過去幾季令阿仙奴重新堀起的主要領導人物。

正如我上周在紐卡素的賽前提及那樣，阿仙奴作客的不濟是他們最近掙扎的主因。在聖占士公園球場的失利，意味著他們仍然是前7中作客戰績最差的球隊，5場只拿了7分。隨著本周末又有另一場艱難的客場聯賽，我們能否看到兵工廠扭轉厄運呢？李安度杜沙特可能是今仗的關鍵人物，事關他過去兩次對車路士攻入兩球，生涯累積對藍戰士一共入4球。

阿仙奴在去5次對車路士皆保持不敗，而且近年在強強對碰中往往秤高一班，與當年我在車路士效力時完全相反。我認為兩隊都想在這場倫敦打吡留下屬於自己的烙印，所以我期待一場多入球而且刺激的和局。