曼城恐怖崩潰！哥迪奧拿領隊生涯首歷4連敗

曼城王朝崩塌？近7季6奪英超冠軍嘅曼城，周日(10日)凌晨遭遇罕見4連敗，佢哋作客領先下被白禮頓反勝2比1，依家落後榜首利物浦5分之多。曼城領隊哥迪奧拿執教生涯首次連輸4場，佢賽後承認曼城王朝終有結束一日，不過相信等傷兵潮完結仍有力爭標。

傷兵滿營嘅曼城，今場畀19歲中堅森遜普斯英超首演，23分鐘靠艾寧夏蘭特個人突破先拔頭籌。白禮頓亦有唔少入肉埋門，祖奧柏度66分鐘入替成為轉捩點，呢位巴西前鋒78分鐘門前混戰射入，5分鐘後再助攻馬特奧雷利門前快腳射入，最終2比1反勝曼城。

曼城10日前喺英聯盃輸畀熱刺，上輪英超又輸畀般尼茅夫，周中歐聯1比4慘敗士砵亭腳下，今場係曼城近18年首次經歷4連敗，同時係哥迪奧拿執教生涯首次連輸4場，佢14/15球季教拜仁慕尼黑嗰陣，曾試過德國盃互射12碼輸波後，再喺歐聯同德甲3連敗，不過當時拜仁已經提前拎到聯賽冠軍。

哥迪奧拿賽後被問到「曼城王朝」係咪崩塌，佢就話：「呢個係其他人嘅願望，因為我哋贏得太多。我想有個健康陣容去戰鬥，如果有球隊打敗我哋，恭喜佢。任何王朝都有完結一日，曼城唔可能未來55年都攞冠軍，但我哋會努力嘗試。」對於執教生涯首遇4連敗，哥帥回應：「人生總有第1次，係咪？等傷兵好番，我肯定曼城會返嚟。」