「柔道芭比」訪港歎美食　燒味令佢愛上香港

擁有兩個世界冠軍的「柔道界芭比」比洛迪（Daria Bilodid）近日首訪香港，即掀起一股柔道熱，親民形象在體育館成為運動員追星對象，人靚又有成績令人羡慕，這位柔道女神接受訪問時直言成功背後有辛酸，但夢想仍要有，「升級」後面臨大挑戰，奧運金牌仍是她最大夢想。

憑着殺手鐧「奪命鉸剪腳」在女子48公斤以下稱霸世界，兩奪世界冠軍，然而隨着身體成長，現由48公斤跳去57公斤的確是考驗，巴黎奧運更提早出局，她在港接受訪問時稱：「我覺得57公斤以下級是目前最適合我的級別，自己的體重已到57至58公斤左右，磅數已不可再提高，所以要控制飲食。」她直言不希望過份減磅：「這幾年都要保持節食，每天只食100g，對身體不是太健康，所以我希望可以健康狀態，享受訓練。」

不過，身高1米72的比洛迪連跳兩個級別，的確是一個大挑戰，「這是一個很大很大的挑戰，在48公斤或以下級講求速度，過往在各項大賽，我都是憑腿部的速度取勝，但在57公斤以下級更講求力量，體能要求高水平，這對現在的我是有點難度。」

好勝是頂級運動員具備的條件：「作為運動員都想在奧運會及世界大賽中取勝，我都希望在57公斤可以爭取佳績，奧運會（金牌）是我的目標。」但她強調成功非僥幸，要不斷堅持努力訓練，「每日都要努力，要堅持，不能停下來，亦要『Dream Big』，正如我永遠都以金牌為目標。」

對於來港幾天比洛迪相當enjoy，走訪香港多個名勝，更走到馬場碰碰運氣，即使要控制飲食，但香港之旅卻讓她放肆一下，盡嘗美食，碗仔翅、狗仔粉，惹味牛雜等「掃街」美食都試過，燒味叉燒更令她回味，她坦言：「愛上香港。」

她即將要為新賽季作準備，這位烏克蘭名將還有一個夢，現居基輔的她說：「烏克蘭是危險的，有很多人協助我離開，我曾在西班牙住了一年，但我愛烏克蘭，因為那是我家，雖仍然危險，每天都聽到爆炸聲，仍有戰火，但我希望與家人及朋友一起，並希望（戰事）可以早日結束。」

現年24歲的比洛迪於2018年9月，以17歲345天之齡，贏得柔道世錦賽女子48公斤級冠軍，成為史上最年輕的柔道世界冠軍，並於翌年成功衞冕，到2020東京奧運收穫1面銅牌，成為烏克蘭首面女子柔道奧運獎牌得主。