李康仁半場創造3球　成PSG新大佬

周日(10日)凌晨法甲，巴黎聖日耳門(PSG)作客以4比2擊敗昂熱，中場李康仁表現大勇，上半場已經射入2球及1次助攻，成為法甲史上第4位梅開二度嘅南韓球員，呢位昔日「壞孩子」愈來愈成熟，開始扮演球隊大佬角色。

PSG佔盡上風，開賽17分鐘，李康仁接應薩伊艾美利傳送，射入打開紀錄，僅過3分鐘，呢位23歲南韓國腳射成2比0。跟住輪到首席射手巴特利巴高拿發威，連入2球，其中1個入波來自李康仁嘅妙傳，翼鋒馬高阿辛斯奧今仗貢獻2次助攻。

由於PSG上半場已領先4球，換邊後有所鬆懈，補時連失2球，被昂熱追至2比4，但無阻球隊全取3分，獲得聯賽4連勝，領先第2位摩納哥6分。至於昂熱近15次聯賽對PSG都輸波，成為法甲史上第1支對同一對手，15連敗嘅球隊。

主角李康仁成為繼朴主永、石現俊、黃義助之後，法甲史上第4位梅開二度嘅南韓球員，佢今季聯賽上陣11場入6球，隊內僅次於入10球嘅前鋒巴特利巴高拿，並已經多過自己上季聯賽總入球1倍，可見李康仁有「暴風式」進步，變身PSG關鍵人物。