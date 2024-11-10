港超聯　東方攞均業北區嚟出氣

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周中剛在「亞冠盃2」失利的東方，周六（9日）返到「中銀人壽香港超級聯賽」迎戰均業北區。四日兩戰的東方，今場由葉鴻輝把關，丹尼爾、拿亞扼守中路，黃皓雋和馬希偉分任兩翼，支援費利浦薩、巴科爾攻堅。北區則派出基拿美、柏度哥斯達、古杜拉、肯迪，以及舒拉普5名巴西兵擔正，入球重任落在羅港威身上。

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

7 巴科爾

10 費利蒲薩

11 黃皓雋

16 梁振邦 [C]

19 亞歷斯祖

21 丹尼爾

23 馬希偉

27 馬高斯

30 黃梓浩

72 拿亞

均業北區正選：

1 龐焯熙 [GK]

2 波比

3 基拿美

7 舒拉普

8 肯迪

9羅港威 [C]

10 羅曉聰

11 古杜拉

22 劉君正

29 簡嘉亨

35 柏度哥斯達

東方後備：

26 廖富源 [GK]

2 賀爾

9 巴杜姆

14 余在言

17 吳宇曦

22 梁冠聰

32 林衍廷

33 高銘浩

35 林千裕

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

均業北區後備：

16張桂華 [GK]

19湯振雄 [GK]

4 李俊霆

6 葉卓文

12 吳栢希

13 朱偉鈞

18 戴子軒

20 鄭宇稀

23 韋健豪

27 黃靖然

28 班哲文

73黃偉國

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周中剛在「亞冠盃2」失利的東方，稍作休息兩日後，周日（10日）緊接在主場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，於旺角大球場迎戰均業北區。至今在聯賽仍未嘗一勝的北區，且看能否把握體力上之優勢，收窄與東方之實力差距，炮製令球迷意外的賽果。（港台電視32、on.cc東網周日下午3時同步直播）

東方周中在「亞冠盃2」分組賽主場不敵卡雅，但陣中後衞丹尼爾（Dani）相信，球隊能夠及時收拾心情，準備面對北區的聯賽：「最緊要係專注番聯賽先，因為我哋好需要呢3分去保住榜首，好在球隊板凳深度夠晒深，就算踢得密啲都冇有怕！」Dani續指縱使北區正處於榜尾，但全隊依然會認真作戰：「雖然北區開季戰績麻麻，但班球員質素有番咁上下，嚟緊會愈踢愈好，咪以為今場好易應付。」

東方首循環以5比1大勝北區，當時有1球進帳的巴杜姆（Victor），有信心能夠全取3分：「我哋中前場嘅控制力好強，有能力幫唔同球員製造機會，希望呢場踢出應有水準，順利贏波，繼續衝擊聯賽冠軍。」

北區上場兩球不敵港會，成為聯賽唯一未勝之師兼跌落榜尾，主教練鮑家耀承認對士氣有影響，希望球員可以盡快調整心態：「首循環就係輸咗幾球高波同突擊，我哋要小心。只要球員落場積極啲，球隊會慢慢變番好啲。」此外，小將黃靖然各項賽事連續4場擔正，「鮑Sir」不忘對他作出鼓勵：「呢幾場佢表演不過不失，但真係經驗尚淺，所以容易犯錯，不過防線始終冇一個有經驗球員喺度提點，對年青球員嚟講係好困難嘅事。」

缺陣超過1個半月的柏度哥斯達，上場對港會後備上陣約30分鐘，「鮑Sir」認為有助應付高空球。柏度哥斯達則指，早前對自己而言屬於艱難時期，復出後盡力幫助球隊：「咁長時間唔能夠比賽，對我嚟講好難過。上場結果不似預期，但球季仲有好長，我哋一定會繼續努力。」