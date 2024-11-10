港超聯　港會乘勇挑戰冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（10日）尾場，由港會於香港足球會足球場，硬撼冠忠南區。上場取得今季首勝的港會，今場繼續派出李溢晉把關，有唐道碧刑滿復出，薩拉沙及陳浩嘉控制中場，峇夏比和林智豐先列後備；南區方面，由黃浩然和宋柱浩鎮守中路，基斯控制中場，基哥利負責攻堅，亞哥斯達則不在大軍名單之中。

港會正選：

95 李溢晉 [GK]

4 唐道碧

7 陳灝

10 薩拉沙

13 加斯特夫

18 積施利 [C]

23 梁城祖

26 羅素

28 黎皚韜

74 史加利

99 陳浩嘉

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 [GK]

2 陳潤潼

6 基斯 [C]

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

9 基哥利

14 宋柱浩

15 黎格爾

17 李小恆

21 黃浩然

90 積遜

港會後備：

1 費查 [GK]

2 曾俊軒

3 傅杜馬

5 峇夏比

6 李俊諺

17 域陀列比奧

19 申在鎬

20 黃琛喆

21 林智豐

97 林澔希

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊[GK]

31 顏翱天[GK]

4 川瀬浩太

11 佐佐木周

18 艾華

19 趙聡悟

20 游卓峰

23 容昊

24 鞠盈智

26 陳凱柏

27 莊晉

28 張國鋒

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（10日）尾場，由港會於香港足球會足球場，硬撼冠忠南區。港會上場取得今季首勝，兼終止各項賽事7連敗，士氣有所提升，且看面對聯賽兩場不勝的南區，能否再有分落袋。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會上場擊敗均業北區，取得今季首勝，兼終止開季各項賽事7戰全敗的走勢，主教練谷卓斯提醒球員切忌被勝利沖昏頭腦，要保持集中應付南區：「南區陣容好完整，可以奢侈到將艾華、史提芬彭利拿擺喺後備席，雖然佢哋近期走勢唔係太順，但級數完全唔使懷疑，所以我哋今場可能踢得保守啲。」此外，唐道碧和峇夏比刑滿復出，成為及時雨。

今季轉投港會的黎皚韜，表示在幾位經驗豐富的隊友帶領下，表現有所改善，盼助球隊抵擋南區強攻，繼續搶分：「有Andy（羅素）同Jack（積施利）帶住大家踢，我喺場上都定番啲，比以前踢得更加放，但今場對住南區係個大挑戰，因為基哥利好硬淨，預咗有好多埋牙，希望可以保住唔失波。」

另一邊廂，南區上場僅憑艾華完場前建功，以1比1逼和標準流浪，連續兩場聯賽不勝，主教練楊正光承認壓力較之前沉重，期望是役發揮應有水準，全取3分：「港會今季多咗前場逼搶，加上佢哋主場比較窄，令效果更加明顯，所以我哋組織嗰陣要做多啲配合，試吓打佢哋身後，希望有斬獲。」陣容方面，「光Sir」透露上場受傷的佐佐木周未及傷愈，上陣機會不大。

門將伍瑋謙（Ivan）就認為港會本季組織更細緻，加上死球攻勢依舊充滿威脅，呼籲隊友小心提防：「我哋開季以嚟已經失咗幾粒死球，而且羅素好頂得，一唔集中好易畀佢哋偷雞，呢點要執執。」Ivan又強調雖然球隊目前走勢未如理想，但所有隊友已調整心態，全力投入操練，盼能重返勝軌。