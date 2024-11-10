港超聯　有驚無險！東方僅勝北區續排榜首

周中剛在「亞冠盃2」失利的東方，周日（10日）返到「中銀人壽香港超級聯賽」迎戰均業北區。靠馬高斯先拔頭籌的東方，易邊後一度被北區的舒拉普追平，但巴科爾之後再入多球，東方最終險勝2比1，領先踢少場的大埔3分，繼續排榜首，而北區則吞下聯賽7連敗。

四日兩戰的東方，今場由葉鴻輝把關，丹尼爾、拿亞扼守中路，黃皓雋和馬希偉分任兩翼，支援費利浦薩、巴科爾攻堅。北區今場則派出基拿美、柏度哥斯達、古杜拉、肯迪，以及舒拉普5名巴西兵擔正，入球重任落在羅港威身上。

賽前排榜首的東方，實力明顯佔優，8分鐘已打開缺口，近期腳風大順的馬高斯，禁區頂勁射死角破網，繼早前「亞冠盃2」對卡雅後再入世界波！北區之後有機會追平，24分鐘舒拉普推大位起腳，被葉鴻輝撲出。4分鐘後波比右路傳中，舒拉普又撞高，半場北區暫時落後1球。

易邊後東方為保勝局，一口氣換入賀爾、林衍廷和余在言，但54分鐘卻失守，肯迪起腳被拿亞封走，舒拉普近門加多腳篤入。東方被追平後如夢初醒，60分鐘巴科爾把握基拿美解圍失誤，輕鬆射破龐焯熙十指關，助球隊再次領先。不過北區未有放棄，65分鐘羅曉聰殺入禁區起腳，但被出迎的葉鴻輝封走。東方之後有機會擴大比數，但70分鐘黃梓浩落底傳中，龐焯熙擋出後，再回身撲出余在言的射門。補時階段吳宇㬢連過幾關後，推大位起腳亦中柱彈出，最終東方維持贏2比1，聯賽繼續不敗。