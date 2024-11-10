港超聯　聯賽7連敗　鮑家耀：唔好再失無謂波

賽前排包尾的均業北區，周六（9日）於旺角大球場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，最終作客1比2僅負東方，吞下聯賽7連敗。賽後主教練鮑家耀認為球隊今場表現不算太差，盼球員可收拾心情，好好備戰月底對流浪的聯賽，不要再出現無謂犯錯導致失球。

面對四日兩戰的東方，均業北區今場發揮不俗，更一度靠舒拉普追平，但仍以1比2不敵東方，聯賽錄得7連敗。完場後主教練鮑家耀與主席朱浩賢，更輪流向全隊訓話，「鮑Sir」之後解釋道：「因為球員都好失望，賽前諗住攞1分，唔想輸。大家今場好盡力，表現唔差，希望可以鼓勵番佢哋，唔係士氣咪愈嚟愈沉。」

北區今場兩球失波，同樣源於球員犯錯，「鮑Sir」對此亦大感無奈：「兩球都係自己犯錯而失，好似第二球解圍省中人，如果向另一邊踢就唔會，好無謂囉。不過我哋外援好後生，唔夠經驗，希望佢哋從錯誤中學習，下場唔好再失依啲波。」北區下場聯賽將主場硬撼標準流浪，「鮑Sir」認為這場賽事將對球隊非常關鍵：「之前對住同級嘅港會、九龍城輸咗，都幾傷，嚟緊對流浪要翻身，依場對我哋好緊要。」