香港亞洲柔道公開賽閉幕　李玨穎銅牌戰憾負

一連兩日的「亞洲柔道公開賽2024」香港站周日（10日）在馬鞍山體育館舉行最後1日賽事，最終李玨穎在男子81公斤以下級銅牌戰，戰至「黃金加時」，因被罰第3張「指導」落敗，無緣為港隊再添獎牌，但港隊憑周六（9日）奪1銀3銅，仍以4面獎牌衝線。

港隊是日派出李玨穎、趙梓熙及吳艾迪出戰男子81公斤以下級，惟完成上午賽事後，趙梓熙和吳艾迪首圈止步，直入次圈的李玨穎雖然不敵澳洲的Ryan Koenig，但他在復活戰力挫南韓的Jang Jaebeen晉級銅牌戰。

「玨穎」在銅牌戰遇上另一名南韓好手Lee Myeongseo，可惜港將法定時間已分別因被對手推開後，未能及時走入比賽區域，以及沒有積極進攻，被罰兩張「指導」，縱使「玨穎」與對方僵持至「黃金加時」，惟對手搶攻後，港將未能作有效進攻，被罰第3張「指導」告負，無緣連續兩屆獲得銅牌。

他賽後隨即與港隊蒙古籍教練Ganbaatar Odbayar作檢討，承認自己的戰術意識有改善空間：「當我獲得第1張『指導』後，他便嘗試搏裁判認為我沒有作出有效進攻，向我出示『指導』從而贏得賽事，加上我未能如賽前部署般發動近攻，讓他控制節奏。」

「玨穎」在銅牌戰途中，不時露出痛苦神情，他承認在次圈作賽時受傷，但仍堅持到尾：「我在次圈不慎被對手壓傷肋骨，雖然救護員檢查後表示沒有骨裂，雖然銅牌戰時被對手打中痛處，但我不想就此放棄，所以唞順條氣就繼續打。」他慨嘆：「我在前幾站都奪得銅牌，加上奧運剛閉幕，部分頂尖好手可能會稍作休息，不會立即參賽，因此今站很希望打入決賽，坐銀望金，可惜未能把握這個機會。」

展望未來，「玨穎」希望未來到更多地方參加訓練營，累積面對不同風格選手的經驗，期望在往後的賽事爭取冠軍：「希望將來提升心理質素，面對排名較高的對手都能咬緊牙關，堅持到底，而且我以往在國際賽大多獲得銅牌，所以目前會專注爭奪公開賽冠軍，一旦達成這個目標，就會挑戰大獎賽等大型賽事。」總計兩日賽事，雖然港隊是日未有獎牌落袋，但憑周六（9日）奪1銀3銅，仍以4面獎牌為賽事收尾。

值得一提，港隊派隊到美國拉斯維加斯參加世界柔道形錦標賽，港隊女子組合張凱元、鄧穎芝在「柔之形」賽事中以小組第三晉身決賽，並奪得第六名。

「亞洲柔道公開賽2024」香港站港隊獎牌表

楊諾琳 銅牌（女子57公斤以下級）

徐淑琪 銅牌（女子52公斤以下級別）

何樂怡 銀牌（女子48公斤以下級別）

鄧雪瑤 銅牌（女子48公斤以下級別）