車仔搶韁阿仙奴要追分　倫敦打吡駁火騷

英超壓軸戰，車路士主場同阿仙奴合演「倫敦打吡」。「車仔」王牌高爾彭馬雖然有傷上陣成疑，但尼干古或祖奧菲歷斯等副選上陣隨時更搶韁；阿仙奴連場失分，為止跌自必放手一守博，加上近年碰頭例演入球騷，3.5球大盤捧得過。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

「車仔」近期走勢確係唔曳，近9場聯賽獲5勝3和1敗，依家排名仲騎住阿仙奴。作為哥迪奧拿徒弟，同樣都係「光頭佬」嘅主帥馬利斯卡崇尚進攻，雖然據報高爾彭馬或因傷缺陣，但球隊勝在人多，上周中歐協聯就大炒FC諾亞8蛋，尼干古同祖奧菲歷斯同時「起孖」，梅迪歷都有1球進帳，一眾副選非常餓波，如果有機會喺聯賽擔正，必定施展渾身解數，配合腳風轉順嘅箭頭尼高拉斯積遜，攻力有保證。

阿仙奴近期黑氣纏身，近6場僅得2勝1和3負，單計近3輪聯賽1和2負，失咗8分咁多，其中作客般尼茅夫同紐卡素都輸波而回，明顯陷於低潮，防線接連有主力倦勤屬致命傷，包括卡拉科利仲未好番，未計今輪已經畀榜首利物浦甩開7分，確實需要一場勝仗振奮軍心。

儘管史達寧因外借條例無緣倒戈，好彩養傷多時嘅隊長馬田奧迪加特已經好番，日前歐聯對國米喺末段已後備出場輕舒步頭，今場好大機會復出擔正，可望提升進攻組織能力。

翻查紀錄，雙方近5次聯賽交手，合共炮製20粒士哥，其中4次開4球或以上，3.5球入球大不容錯過。

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