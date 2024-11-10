WTA年終總決賽　鄭欽文反負歌莉嘉芙奪亞

2024年WTA網球年終賽周日（10日）在沙特阿拉伯首都利雅得煞科，中國球手鄭欽文與美國超新星歌莉嘉芙（Cori Gauff）合演決賽巔峰對決，前者在先贏一盤的優勢下，峰迴路轉連失兩盤遭反勝，以盤數1比2憾負奪得亞軍，但仍刷新在該賽事的最佳成績。

現世界排名第7位的鄭欽文，在今個賽季表現相當搶鏡，打入了所有巡迴賽級別賽事的決賽，其中收穫2個冠軍，更於巴黎奧運女子單打勇奪一面金牌，年終世界排名由上季的第15位一度攀升至生涯新高的第5位。鄭欽文是日與決賽面對歌莉嘉芙，後者在上月的中網封后，成為賽事最年輕冠軍。

兩人皆為首度打入年終賽決賽，中國女將鄭欽文入局較快，主動發難令對手難以招架，首盤以局數6比3先下一城。第二盤處於劣勢的歌莉嘉芙反客為主，「連保帶破」下以6比4扳平戰局。決勝盤雙方互不退讓呈拉鋸戰，鄭欽文5比3率先「叫胡」，惟其後對手先保發球局，再取得關鍵破發，將比賽延至「搶七」。最終歌莉嘉芙一鼓作氣連贏6分，以細分7：2贏下最後一盤，在鏖戰3小時4分鐘下，以盤數2比1反勝奪得首個年終賽冠軍。

鄭欽文今次雖然與冠軍擦身而過，但她未有停下脚步，迅速收拾心情並開始展望2025賽季：「每一場失利當然都會感到失落，但仍要忘記過去繼續向前，我已經開始期待明年和他們的對決。」鄭欽文亦不忘感謝她的團隊和支持她的球迷：「今年我參加了很多比賽，感謝有你們支持讓我仍然能夠在場上奮鬥。」

至於年僅20歲的美國女將歌莉嘉芙，成功打破俄羅斯前網球員舒拉寶娃（Maria Sharapova）保持20年的紀錄，成為WTA年終賽最年輕冠軍，她賽後表示這座冠軍獎盃對她而言意義重大，亦直言這是一場了不起的比賽，言語間稱讚鄭欽文是實力強勁的對手，並希望未來能與她一起打更多精彩的決賽。