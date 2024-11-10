港超聯　入球騷！冠忠南區作客險勝港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（10日）尾場，由港會於香港足球會足球場，硬撼冠忠南區。最終南區憑史提芬彭利拿上演帽子戲法，以及基哥利的入球，以4比3險勝港會，全取3分。

上場取得今季首勝的港會，今場繼續派出李溢晉把關，有唐道碧刑滿復出，薩拉沙及陳浩嘉控制中場，峇夏比和林智豐先列後備；南區方面，由黃浩然和宋柱浩鎮守中路，基哥利、史提芬彭利拿及積遜聯手負責攻堅，亞哥斯達則不在大軍名單之中。

上半場雙方攻勢緊湊，開賽僅4分鐘，史提芬彭利拿禁區外接應陳潤潼長傳施射，皮球中楣底彈入，火速為南區打開記錄。客隊得勢不饒人，兩分鐘後，基哥利、李小恆及史提芬彭利拿禁區內輪流起腳，均被李溢晉擋出，最後由基哥利補射入網。

落後兩球的港會隨即反撲，13分鐘，積施利右路傳入禁區，史加利頭槌頂成1比2。30分鐘，薩拉沙左路殺入禁區，熨射得手，替港會追成2比2。45分鐘，黎皚韜禁區內疑似手球，球證經VAR覆檢後判罰12碼，由史提芬彭利拿操刀射破李溢晉的十指關。南區領先3比2完上半場。

易邊後兩分鐘，南區攻勢依然凌厲，史提芬彭利拿中路截得陳浩嘉腳下球，中線前起腳笠死李溢晉，將領先優勢擴大至兩球。之後基哥利及艾華曾先後起腳，都未能增添入球。

戰至85分鐘，史加利左路傳中，皮球省中川瀨浩太手臂，球證睇過VAR後判處「極刑」，史加利操刀射入，個人梅開二度，並將比數追近至3比4。之後雙方均能再添入球，經過10分鐘的補時後，最終南區以4比3擊敗港會。