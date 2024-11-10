騎士開季11連勝創紀錄　錫安威廉臣因傷無限期缺賽

今季由米切爾、加蘭（Darius Garland）、莫比利（Evan Mobley）等球星帶領的騎士隊，眾將展現成熟的團隊籃球，周日（10日）主場迎戰籃網上演熱血反勝，開季至今收穫常規賽11連勝，成為NBA第12支達成此成就的球隊。至於塘鵝隊當家球星「胖虎」錫安威廉臣，近日大腿傷勢被證實後球隊宣布無限期停賽。

是日騎士在最後一節仍落後籃網10分的情況下，主將加蘭、米切爾和莫比利挺身而出，最終成功逆轉戰局並以105：100勝出，加蘭賽後直言：「我們跟對手力拼至最後一秒，但對我們來説這是『back-to-back』的一場關鍵比賽，所以艱難的勝利更加值得慶祝。」這位主力後衛認為如今的騎士已經進化，故11連勝絕非僥幸：「我們在過程中擊敗過聯盟勁旅，也曾在許多挑戰和困境中突破自我，只要我們能夠一直保持這樣的狀態，絕對有機會成為今季總冠軍的有力競爭者之一。」雖然騎士有機會挑戰隊史單季最長連勝紀錄（13場），但他表示常規賽連勝不是主要，總冠軍才是球隊唯一目標。

至於塘鵝「怪物狀元」錫安威廉臣，周四（7日）對陣騎士時於第2節受傷，雖然下半場復出貢獻23分，但其後於周六（9日）缺席對上魔術的比賽，開季至今球隊進行的10場中缺席了4場。根據塘鵝官方公布的最新消息，威廉臣的傷勢已有診斷結果，因左腿股二頭肌拉傷將無限期缺賽，預計會缺席數星期。值得一提的是，自2019年塘鵝以狀元簽選中威廉臣以來，這名大前鋒至今已經缺席了400場常規賽中的210場。

塘鵝開季取得3勝7負戰績，惟不斷損軍折將，除錫安威廉臣外，CJ麥哥林（CJ McCollum）和梅利（Dejounte Murray）等主力球員均因傷缺陣，可謂傷兵滿營，僅剩餘能夠「孭飛」的恩格林（Brandon Ingram）健康作賽，今季將會面臨掙扎的常規賽旅程。