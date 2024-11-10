魔性澎湃！曼聯大勝歡送雲佬

曼聯贏波歡送「雲佬」！周日晚（10日）英超焦點戰，曼聯主場迎戰李斯特城。今場係看守領隊雲尼斯達萊最後一場領軍，「紅魔鬼」踢出士氣，憑般奴費南迪斯個人製造3個入球，以3比0大勝歡送「雲佬」。

歐霸盃贏波開齋後，阿密特迪亞路繼續獲曼聯重用，出任右中場，候任主教練魯賓艾摩廉指定「嫡系」文路爾烏加迪亦正選披甲出任防中，李斯特城進攻靈魂占美華迪缺陣，改由佐敦阿休打箭頭，實力大打折扣。

曼聯在「雲佬」領軍下士氣高漲，開賽17分鐘打開紀錄，阿密特迪亞路在對方腹地後腳送助攻，般奴費南迪斯接應推順勁射死角入網，曼聯領先1比0，今場係「般費」為曼聯上陣250場賽事，自坦哈格落台後，呢位葡萄牙中場近4場交出4入球2助攻，表現脫胎換骨。

戰至38分鐘曼聯攞到「燕梳球」，馬沙拉奧右路傳中，「般費」門前大腿撞射，打中對方域陀基斯坦臣身體入網，曼聯贏到2比0，賽會判定為域陀基斯坦臣烏龍球。

下半場曼聯穩住勝局，尾段再整多粒，「般費」送出助攻，阿歷真度加拿祖禁區頂控定妙射死角入網，82分鐘贏到3比0完場。