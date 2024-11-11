阿仙奴被車路士逼和　致命劇本4度上演

周一(11日)凌晨英超「倫敦打吡」，阿仙奴作客被車路士逼和1比1，連續4場聯賽失分後，依家落後榜首利物浦9分之多，爭標夢瀕臨破滅。連同今場在內，阿仙奴今季喺領先情況下狂失8分，捉到鹿唔識脫角嘅劇本4度上演，領隊阿迪達表示期望傷兵回歸後，球隊可以回復穩定。

今場打吡戰況激烈，阿仙奴稍佔上風，夏維斯32分鐘入波因越位在先食詐胡，60分鐘終於打破僵局，復出嘅馬田奧迪加特妙傳加比爾馬天尼利窄位抽入，不過「兵工廠」只係開心咗10分鐘，車路士由柏度尼圖遠射追平。阿仙奴尾段再有李安度杜沙特連環失機，最終只能打和1比1。

阿仙奴今季對白禮頓、曼城、利物浦同車路士，都係喺曾經領先情況下被逼和，痛失寶貴8分，領先後失分嘅問題比前季(失8分)同上季(失9分)嚴重得多，阿迪達賽後表示：「對戰果好失望，但對表現感到光榮，領先後嘅失球係自己問題，球員好想爭取致勝球，但總係差少少做唔到。」

雖然落後利物浦9分，但阿迪達相信傷兵復出後可回復穩定：「開季呢8個星期係惡夢，問題一個接一個，我唯一希望係所有球員可以健康候命，呢個係球隊重新起步嘅基本。」阿迪達嘅「願望」未必達成，迪格蘭賴斯同布卡約沙卡今場先後傷出，傳聞可能退出英格蘭國家隊嚟緊國際賽事。