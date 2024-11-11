苦等5年！丁俊暉終破錦標荒：球迷都辛苦了

中國桌球Icon丁俊暉苦等五年終於打破錦標荒！周日他在南京奪得國際錦標賽，迎來生涯第15個排名賽冠軍，並鎖定冠中冠資格。

丁俊暉在決賽以10比7擊敗域連(Chris Wakelin)，自2019年英錦賽之後再嚐捧盃滋味，這也是他第7次在家鄉奪冠，而最後一次在中國捧盃要追溯到7年前的世界公開賽，當時他贏奇雲韋爾遜奪標，同時也是他繼2013年後第二次贏得國際錦標賽冠軍。

經歷了1799天的等待，丁俊暉當中試過多次失敗，表現不穩，更多次遇上「一輪遊」，跌入低谷，這個冠軍無疑是他一直堅持而來為自己注入的強心針。現年35歲的「小丁」在父親及妻兒見證下奪冠，並即場一起分享奪標的喜悅，笑得特別燦爛的「小丁」將抑壓內心多年的苦悶及悲傷終於得到釋放。

「這5年，有些時候打得還可以，有些時候就不怎麼樣，很多比賽我都早早就出局。」丁俊暉賽後感慨地表示:「孩子們還沒有在現場看過我拿冠軍，我（上一次）贏英錦賽冠軍的時候，她（女兒）還天天躺在窩裡睡覺。」

丁俊暉更特別向球迷表示感謝，並表示要挺着多年不容易:「不單是我辛苦，球迷也挺辛苦的，（你們）天天能夠這樣跟我一起折磨自己，不單是我挺過來了，你們也挺過來了。」「小丁」今仗曾經一度落後1比4，最終成功逆轉，袋走了17萬5千英鎊的冠軍獎金，而其單年的世界排名即由93位跳到第7，世界排名亦跳升一級至第8位，成功趕上冠中冠的尾班車，屆時首仗將面對「準神」卓林普。