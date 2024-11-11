同世界盃撞期　張家朗蔡俊彥無緣香港公開賽

「香港公開劍擊錦標賽」將於11月23 至24日假亞洲國際博覽館5號展館舉行，賽事總獎金10萬元。劍擊總會主席楊穎新表示，明年1月香港主辦女花世界盃分站賽，香港公開劍擊錦標賽將會是很好的熱身賽。不過賽期同花劍世界盃撞到正，張家朗同蔡俊彥等劍手無緣出戰。

「香港公開劍擊錦標賽」設有重劍、花劍及佩劍項目，每個劍種均設有男、女子公開組、元老組及14 歲以下組別，其中公開組及元老組賽事更接受海外選手報名參賽，吸引了來自中國、澳門、中華台北、新加坡、澳洲、新西蘭等國家及地區的頂尖選手來港。

香港近年獲FIE認可主辦不少國際劍賽，楊穎新預告：「明年1月香港將於亞博舉辦女花世界盃分站賽，至於全運會劍擊賽則有機會在啟德上演，預計全運會前會舉行測試賽。另外2026年世錦賽將於亞博舉行，這將會是香港舉辦最大型的劍擊賽事。」

香港男子花劍隊11月22至23日出戰花劍世界盃突尼西亞站，故張家朗、蔡俊彥、吳諾弘、梁千雨及陳建雄將會缺席香港公開劍擊錦標賽。蔡俊彥對於比賽撞期感可惜，吳諾弘亦認為賽事有助年輕劍手吸取經驗：「今次有不少外地選手參賽，相信他們可以從中學習。」

男花隊早前到台灣集訓一星期，但受颱風影響，今次訓練行程未如以往密集，蔡俊彥表示賽前和隊友「鬆一鬆」對於備戰團體賽亦是好事。說到新季，蔡俊彥期待與世界重新「接軌」：「今年沒有打奧運， 好像跟世界脫離了，覺得好陌生，好像很久沒有打比賽。所以暫時我不會給自己太多壓力，希望重新感受一下打世界賽的感覺，然後再調整狀態和心態。我知道太繃緊會壓力爆煲，所以今季希望取得平衡。賽季目標是個人世界排名重回前16，團體排名上前4。」