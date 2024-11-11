越南MT Pop奪競舞總冠軍　香港劉倩兒16強止步

在印度孟買舉行的Red Bull Dance Your Style世界總決賽上周六結束，Popping舞者MT Pop擊敗法國的Rubix，成為首位獲得Red Bull Dance Your Style冠軍的越南舞者。至於代表香港出戰的Panda Waack (劉倩兒)則於預賽止步，未能晉級爭奪冠軍的最後16強。

今年世界總決賽雲集全球最優秀的舞者，16個總決賽名額，其中8個由大會邀請的世界知名舞者以外卡身份參加，其餘8個名額則由來自48個國家、地區的冠軍代表，在11月6日及7日舉行的預賽中爭奪。香港總決賽冠軍Panda Waack（劉倩兒）在預賽不敵斯洛文尼亞Mishena無緣躋身最後16強。賽後，Panda Waack則與比利時舞者組隊參加Your House is Waack的 2v2比賽，打入四強。其後亦獲法國殿堂級Ｗaacking舞者Bou Bou挑選，加入其團隊5v5 Build Your Team 比賽，表現令人留下深刻印象！

劉倩兒表示：「我很高興可以代表香港出戰 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽。雖然未能順利晉級，但我亦十分滿意自己的表現，在台上亦把自己的舞蹈與大家分享。而這個比賽星期十分充實，有很多機會與來自不同地方的舞者交流，是一件很幸福的事情。」

Red Bull Dance Your Style是以一對一Battle分高下，比賽的贏家由現場觀眾投票決定晉級，沒有專業評審，勝負全憑現場觀眾票選！冠軍得主MT Pop是越南的Popping一哥，他以及他的決賽對手Rubix，都是這次賽事的8位外卡選手之一，二人在孟買國家舞蹈學院（NSCI）現場5500多名觀眾的見證及投票之下定出勝負。

MT Pop表示：「我非常高興和激動。我們到這裡來是為了愛、文化以及舞蹈。雖然大家說的不是同一種語言，但今晚我們用舞蹈分享了同一種語言和訊息。對我來說，對與所有選手共舞是一種榮幸，這是我生命中的一個特別時刻。」

MT Pop是第4位贏得Red Bull Dance Your Style世界總冠軍的舞者。首屆世界總決賽於 2019年在法國巴黎舉行，由荷蘭舞者Shinshan贏得冠軍。2022年，日本舞者The D Soraki在南非約翰尼斯堡舉行的世界總決賽摘得桂冠，至於去年，來自南韓的Waackxxxy 則成為首位贏得世界冠軍的女性舞者。下一屆Red Bull Dance Your Style世界總決賽將於2025年10月11日在美國洛杉磯舉行。