今季第3度交鋒　康仁福建激戰崇德飛鷹　

甲一男子籃球聯賽周二（12日）假灣仔修頓場館有康仁福建大戰崇德飛鷹，兩隊今季第3次交鋒，此前在銀牌賽各取1勝，今仗為福建增兵後再遇相同對手，控衞許烜行期望打出拚勁，全力爭勝。（on.cc東網及港台電視32將於周二晚上7時直播賽事）

康仁福建爆冷3分擊敗銀牌冠軍永倫後，上場以45：58不敵漢友，創下今季最低得分，戰績暫錄得2勝2負。福建上場整體投射命中率跌至23.4%，更被漢友在顏色地帶搶得多達32分，球隊在第2節慘得2分，一度被漢友拋離24分，最終吞下敗仗。

康仁福建主力楊瑞鴻、許烜行、黃子謙早前有份出席港隊日本集訓，對漢友前一天才回港，許烜行坦承疲態以致未能發揮最佳水準，「其實我覺得漢友的真正實力一直被低估了，上場他們防守上有針對我們球員特性去作出部署，變相令我們進攻頗為吃力，加上我們明顯有疲態，導致未能打出本來應有的水準因而落敗。」

由NBL香港金牛外借到康仁福建，經過4場比賽後，「阿行」表示逐漸和隊友建立默契，他亦希望自己盡快重拾比賽狀態：「因為我有幾個月沒有打比賽，落場時感覺的確有點陌生，但亦都好興奮，這幾場比賽一步步找回比賽的感覺。其實我入隊時間好短，銀牌之後才開始加入訓練，不過福建自由度較大，加上打法以『run & gun』為主，所以都幾適合自己風格。」

康仁福建下場迎來崇德飛鷹，這亦是兩軍自銀牌賽以來今季第3度交手，兩隊此前各贏一次。飛鷹上場以71：87不敵晉裕，錄得兩連敗，戰績暫為2勝3負。該戰晉裕外援艾勤貢獻「超級雙雙」轟入33分，另加24個籃板，至於飛鷹最高得分球員為18分的中鋒馬港燊，他另有10籃板進帳，惟整隊僅抓下39個籃板，比對手少9個，表現略為失色。值得一提的是，飛鷹今季場均失87.8分屬聯盟第2高，可見球隊防守方面有待加強，且看今仗對福建能否加以調整。

尾場漢友對建龍飛馬，上場漢友憑穩固防守擊敗康仁福建，中斷兩連敗走勢。漢友聯賽加入哥倫比亞外援托查摩利路斯後，內線防守更加穩固，此子上場交出13分19籃板7封阻，正負值為13，後衞黃銘德傷愈復出亦有好表現，貢獻18分4助攻5籃板，兩人能否延續火熱狀態，值得留意。建龍飛馬近期陷入小低潮，上仗不敵滿貫錄3連敗，今仗將力求重回勝軌，相信會帶來一番激戰。