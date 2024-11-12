網壇頒發「年終世一」　仙拿自爆搞喊阿媽

ATP年終賽剛剛在都靈打得如火如荼，今季表現搶眼的意大利年輕星將仙拿周一在江東父老面前正式捧走「年終世一」榮譽，更自爆令在場母親感觸流淚。

「真是很感動，特別是能夠在這裡、在意大利與群眾分享，非常高興。」仙拿在ATP主席的前意大利網球手哥丹斯及前世界第一的德國傳奇碧加手上，接過「年終世一」的獎座，他補充:「如果沒有我周圍的所有人，特別是我想永遠保留的人，這是不可能的，因為這是旅程的開始。」

仙拿的家人及團隊都見證着這一刻，在場球迷報以熱烈掌聲，仙拿說:「我剛聽到我媽媽在哭，真是很可愛，其實只有他們知道早階段、大約我13歲左右時，家庭做了很多犧牲。這一刻我站在這裡，相信是我生涯中其中一個最特別的時刻。」

今年6月10日，仙拿成為自1973年設世界排名，意大利（包括男子及女子）首位取得世界第1的球員，而23歲的他是ATP網壇第19位年終「一哥」，也是第4位現役的球員，其餘3人包括祖高域、拿度及艾卡華斯。

仙拿於2024賽季，先後贏得7項冠軍，當中包括澳網及美網兩項大滿貫，贏得「年終世一」實至名歸。

另邊廂，WTA「年終一姐」寶座則於在沙地阿拉伯頒發予莎芭蘭卡，她是女子網壇第16位「年終世一」，而莎芭蘭卡是自1975年設WTA世界排名以來，繼艾華特、施莉絲及S威廉絲之後，在奪得「年終一姐」之前贏得多個大滿貫冠軍，而莎芭蘭卡則擁有三「貫」。