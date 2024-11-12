艾卡華斯帶病上陣首負魯特　年終賽爭4強有隱憂

在都靈上演的ATP網球年終賽，西班牙小天王艾卡華斯意外地不敵挪威的魯特，這是他們生涯5次碰頭以來首敗，爭取出線年終賽4強有危機。

被列為6號種子的魯特以直落兩盤6比1、7比5擊敗艾卡華斯，迎來今季第50場勝；另邊廂，同組的世界「2哥」德國的沙維列夫則以直落兩盤6比4戰勝魯列夫，為今屆年終賽響勝鼓。

今季先後贏得法網及溫網冠軍的艾卡華斯發揮確實失準，面對魯特一戰全場出現34個無壓力犯錯，導致他與魯特的5次對壘中首次落敗。魯特賽後稱:「雖然在此僅是一場比賽，但我相信是年度最佳勝利之一。」不過，魯特暗示艾卡華斯應該患上了感冒。

艾卡華斯在首盤已出現了18個無壓力錯誤，首發成功率於50%之下，這位21歲的西班牙網壇「一哥」賽後表示:「這聽起來似是一個藉口，我不想抺殺魯特為了贏得今仗的努力，但在來這裡之前，我在家已感到身體不太舒服，當到達都靈，訓練順利，我可以應付到及完成比賽，希望其後會有好轉。」

「我不知道是不是因為第一場比賽緊張，但我感覺很不舒服，我的胃部限制了我的比賽，感覺很不舒服。」艾卡華斯稍後還要與沙維列夫及魯列夫爭逐，想爭取出線4強不能再有失。