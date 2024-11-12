鄺錦昌攜黃裕杰轟20+　漢友贈建龍飛馬5連敗

甲一男籃聯賽周二（12日）尾場，漢友憑鄺錦昌手感大熱飆入4記三分彈、貢獻全場最高23分，黃裕杰亦交出20分，終以73：48大勝建龍飛馬，周四（14日）將對晉龍WTS爭取3連勝。

漢友派出托查摩利路斯、黃銘德、鄺錦昌、黃裕杰和殷兆俊擔正；建龍飛馬以鍾俊昇、張馳岳、李旭川、馮嘉豪及黃偉琪應戰，外援侯斯頓則從板凳出發。

甫開賽，建龍飛馬主動出擊，鍾俊昇及黃偉琪相繼剷籃打開局面。其後漢友射將黃裕杰連轟9分，率隊打出一段14：0攻勢拉開比數，加上殷兆俊早段先有三分開齋，尾段再入壓哨中距離拋投，助漢友首節領先21：13。

建龍飛馬次節嘗試提速收窄差距，馮嘉豪和劉家傑交出表現，連同黃偉琪兩記layup，一度將落後分數追至兩分差距。漢友未予對手反先機會，鄺錦昌後仰跳射得手，再轟兩記三分彈連袋9分，加上鄭錦興排球式封阻助漲士氣，上半場仍領先32：25。

易籃後，托查摩利路斯連取7分拉開10分以上差距。雖然期間雙方較為手緊，但建龍飛馬整體狀態低迷，外圍試射遲遲未能入網，全隊逾6分鐘未有分數入賬，其後憑蔡鴻偉一記中投命中打破「得分荒」，第三節完以31：46落後。

最後一節，身處劣勢的建龍飛馬仍奮力收復失地，馮嘉豪和鍾俊昇搏盡全力搶分，惟漢友黃裕杰再飆2記三分波，鄺錦昌亦內外開弓連取12分，徹底擊沉建龍飛馬追分氣勢。最終漢友以73：48輕取對手，近期連贏兩仗開啟連勝之路，建龍飛馬則慘吞5連敗。