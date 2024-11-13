曼聯「最愚蠢收購」　新簽前鋒半年貨仔玩完

曼聯新帥魯賓艾摩廉展開「去荷化」行動，繼踢走荷蘭籍看守領隊雲尼斯達萊之後，將會向隊內荷蘭球員開刀，根據英國《每日郵報》爆料，艾摩廉已表明前鋒約舒亞舒克斯唔屬於佢計劃之內，將於明年1月冬季轉會市場重開後，出售或者外借呢位荷蘭國腳，意味舒克斯僅成「魔」半年就玩完。

曼聯今夏第一筆收購就係以3,650萬鎊(約3.65億港元)向博洛尼亞買入約舒亞舒克斯，但呢位23歲射手自首輪英超對富咸，射入1球後，就一直食白果，至今為紅魔鬼上陣17次僅1球進帳，早前甚至爆出佢有超重問題，被網民嘲諷係「最愚蠢收購」。

魯賓艾摩廉了解現有人腳之後，決定放棄約舒亞舒克斯，為將來增兵騰出空間，據悉意甲勁旅祖雲達斯有意借約舒亞舒克斯，雙方有望一拍即合。

除咗約舒亞舒克斯之外，另1位荷蘭球員杜維爾馬拉西亞亦面臨被清洗，呢位25歲左後衞2022年7月加盟曼聯後，長期養傷，已經接近1年半冇上陣，雖然佢已傷愈復出踢預備組賽事，但魯賓艾摩廉冇打算留用佢。

另外，魯賓艾摩廉周二(12日)首次同曼聯球員見面，由於多位主力需要出戰國際賽，只有美臣蒙特、明奈、勞基梳爾、蘭尼約羅等少數球員迎接呢位39歲葡萄牙少帥。