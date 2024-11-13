領展香港高爾夫球公開賽觀眾村　吃喝玩樂超滿Fun

香港年度國際體壇盛事之一：第63屆「領展香港高爾夫球公開賽」，將於11月21至24日舉行。香港哥爾夫球會粉嶺球場除了雲集世界頂尖高爾夫球手上演精彩的賽事外，今年會再度為入場球迷提供最具娛樂性和吸引力的體驗，讓一家大細感受充滿歡樂及動感的派對氣氛！

2024年是「領展香港高爾夫球公開賽」自1959年舉行以來的第63屆賽事，也是香港哥爾夫球會成立135周年；粉嶺觀眾村內一連四日由上午7時半至下午5時半開放，入場觀眾均可免費享受一系列以高爾夫為主題的互動遊戲、以及多項娛樂活動；賽事冠名贊助商領展希望透過有趣的可持續發展資訊，傳遞保護環境和廚餘收集的重要性，同時，更會為入場觀眾提供DIY樹葉拓印、手工工作坊及免費爆谷，令參加者在遊戲中學習可持續發展的知識。

觀眾村設多元高球遊戲

遊戲具體內容方面，中國香港高爾夫球協會將繼續為不同年齡人士和初學者提供高球體驗，參加者可使用配備最新技術的高爾夫模擬器一試身手，或可參與以彈珠台和食鬼為主題的迷你高爾夫遊戲。入場的小朋友，更可在觀眾村內的「兒童專區」盡情玩樂，包括有臉部彩繪、閃亮紋身、充氣滑梯、大型球體營地和騎馬模擬器等等。此外，場內更有多場充滿動感的花式足球表演，帶動觀眾村內的氣氛。

入場觀眾可先在香港哥爾夫球會的正門入口免費索取「領展香港高爾夫球公開賽」球帽一頂，球帽送完即止。由於大會鼓勵減少使用樽裝水並提倡減塑，大家在BlueWater的攤位內購買今屆賽事首次推出、以「領展香港高爾夫球公開賽」為品牌的水樽，並可在場內的水機中免費加水。觀眾們若「玩到攰」，可到觀眾村內的按摩區進行10分鐘的免費頭肩背按摩，場內還有大量舒適的座椅供觀眾觀看大屏幕的現場直播，同時欣賞現場 DJ 打碟，並品嚐一系列多元化的餐飲美食。

首兩天免費開放入場

為響應香港高爾夫球公開賽「匯聚全城」的主題，賽事首兩天，即11月21日及22日（周四及五）免費開放予公眾入場，而11月23日及24日（周六及日）的單日門票為港幣200元，四天入場證為港幣300元。18歲或以下人士在持票成人的陪同下，可於整個賽事周內免費入場。觀眾村內的各項活動免費開放予入場人士參加，大家記得支持「領展香港高爾夫球公開賽」喇。

賽事門票由即日起可於 KLOOK 購買。

如欲了解更多，請瀏覽賽事官方網站：www.thehongkongopen.com