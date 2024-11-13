10月最佳撲救：理文門將潘尚希

18歲的理文門將潘尚希（Cyrus）在10月12日對標準流浪的「賽馬會菁英盃」B組分組賽，憑一次美妙撲救，除協助球隊以1比0勝出，取得分組賽首勝，更獲球迷票選為【聚大金鳳 - 聚大行】10月份「最佳撲救」，亦是他職業生涯以來第一個「最佳撲救」獎項，他對此心存感激，表示會繼續推動自己進步。

Cyrus在該場賽事表現出色，助球隊保持清白之身兼取得分組賽首勝，其中救出雷仙奴勁射的一記撲救，獲球迷投票選為10月份「最佳撲救」。他對獲獎感到驚喜，盼日後能持續為球隊作貢獻：「好開心攞到自己第一個『最佳撲救』，冇諗過可以有機會攞到呢個獎，多謝大家嘅鼓勵。我會繼續以『Clean sheet』作為目標，獎項都只係額外嘅獎勵，希望每場都保持住穩定嘅發揮，盡力幫球隊喺菁英盃出線，挑戰冠軍。」

周日（17日）將於小西灣運動場上演「賽馬會菁英盃」B組分組賽，由理文迎戰冠忠南區，Cyrus形容對手陣中擁有多位高質素的外援，自己將要打醒十二分精神：「南區班外援嘅實力唔講得笑，加上留意到佢哋今季好擅長利用角球去入波，我哋都會針對呢點做好防守部署，爭取早啲開到記錄。」

【聚大金鳳 - 聚大行特約】：每月最佳撲救

8、9月份：謝家榮（大埔）

10月份：潘尚希（理文）