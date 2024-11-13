10月份「最佳金球」：標準流浪後衞姚浩明

標準流浪後衞姚浩明，在10月26日對港會的「高級組銀牌」8強，禁區頂射入一記靚絕罰球。除幫助球隊晉級外，更獲球迷投票選為【聚大金鳳 - 聚大行】「10月份最佳金球」，這亦是他首次獲得這個獎項。

標準流浪在「高級組銀牌」8強惡鬥港會，比賽戰況緊湊，但後衞姚浩明臨完半場，把握一次禁區頂罰球機會，皮球門前及時急墜破網，最終幫助球隊小勝1比0晉級。對於這記罰球當選每月最佳金球，「姚明」笑言絕對是實至名歸：「球罰球梗係靚啦！唔係點成為最佳金球？」

對上幾季流浪的罰球，基本上全由神田夢實、林嘉緯包辦，今季兩人一個離隊、一個掛靴，意味炮製罰球之重任會落在「姚明」身上，他表示：「可以咁講，如果近距離（罰球）係我，遠嘅就畀林堂真負責。其實不嬲練習，都有同隊友互相較量，但『神田』穩定性高，之前一定會比佢射先。」

季初受傷患困擾的「姚明」，缺席了頭5場聯賽，他指目前狀態已慢慢提升，接近完全恢復，今季盼爭取更多上陣機會，兼帶領年青球員更上一層樓：「始終上季上陣時間唔係咁多，今年想盡量踢足晒。同埋流浪陣中好多年青球員，希望盡量利用自身經驗幫助佢哋成長，見到班小將進步，我都會好開心。」

【聚大金鳳 - 聚大行特約】：每月最佳金球

8、9月份：祖連奴（傑志）

10月份：姚浩明（標準流浪）