【多圖】曉姆斯奪「情場金球獎」　新女友索爆

德國中堅曉姆斯今夏約滿離開多蒙特，輾轉加盟羅馬，但被投閒置散，直至10月底先至首次上陣，卻不幸擺烏龍，成為球隊以1比5大敗於費倫天拿腳下嘅罪人之一。不過，呢位35歲老將球場失意、情場得意，撻着索爆女模特兒Nicola Cavanis，佢早前帶住呢位新女友出席今屆金球獎頒獎禮，獲在場男士報以羨慕目光，網民紛紛讚嘆曉姆斯奪「情場金球獎」。

據悉曉姆斯已經同Nicola Cavanis拍拖一段日子，直至今屆金球獎頒獎禮，先至一齊亮相公眾場合。現年25歲嘅Nicola擁有天使面孔及1米75高佻身材，非常搶鏡，即使只係陪同「路人甲」曉姆斯出席頒獎禮，都吸引全場傳媒關注。

據悉Nicola Cavanis早於少女時候已開模特兒生涯，曾經為多個著名女性內衣品牌拍攝宣傳照，佢亦好大方經常喺社交網「派福利」上載性感相片，佢嘅Instagram有超過200萬「追隨者」。

Nicola本身都係球迷，屬於德甲球隊奧格斯堡嘅支持者，估唔到依家同效力過拜仁慕尼黑及多蒙特嘅曉姆斯一齊。曉姆斯2022年同前妻離婚之後，搵到第二春，加上已接近掛靴年齡，難怪唔介意喺羅馬坐冷板。